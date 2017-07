Abundan las campañas políticas, escasean las ideas

Asistimos a un insólito espectáculo, producto de una desenfrenada disputa por los cargos que genera un despilfarro de recursos destinados a las inservibles PASO.

A partir del 14 de julio del corriente año, las agrupaciones políticas estaban habilitadas a iniciar sus campañas. Como si en la Argentina no existieran problemas que requieren urgente atención, ese mismo día se realizaron tres actos en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En el estadio República de Venezuela, en la ciudad de Bolívar, se presentó Florencio Randazzo acompañado por el intendente local. Ante unas 1500 personas expresó algunas frases tales como: “el valor de la palabra”, “Cumplir nació de las convicciones”, “no nos conformamos con ser oposición seria y amplia. Queremos ser gobierno en 2.019”. Ocupando un escenario en 360 grados, asimismo criticó al Presidente Macri por encabezar “un gobierno insensible, de ricos para ricos, que no comprende la importancia del Estado”. También criticó, aunque suavemente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner. Como se advierte, las expresiones mencionadas recrean una autoafirmación voluntarista y no brindan ni una sola idea o propuesta.

En el estadio Complejo Pipa en el Tigre, tuvo lugar el acto de 1País. En esta reunión Sergio Massa entre otras expresiones señaló: “Entre el pasado de ladrones y el presente para ricos hay un futuro de grandeza”. Margarita Stolbizer su compañera de fórmula, hizo observaciones tales como “la única grieta que hay que llenar es la social”. Este espacio político busca presentarse como una alternativa entre Cambiemos y el kirchnerismo. Es fácil observar la ausencia de ideas concretas o propuestas.

El tercer acto tuvo lugar en el teatro Radio City en la ciudad de Mar del Plata. Fue el acto del kichnerismo, de la agrupación Unidad Ciudadana. Nunca un lugar estuvo tan bien elegido para la cuidada representación de la ex-Presidente. Ante 1400 personas, sin pancartas, sin carteles partidarios y sin la presencia de periodismo continuó con la práctica de timbreo inverso en el escenario. Vistiendo ropas distintas a las que supo lucir hasta ahora, con gestos y palabras muy calmadas recibió los testimonios de varias víctimas seleccionadas del gobierno de Macri. Asimismo, les recomendó a sus candidatos que parecían formar parte del decorado, “salir a la calle y escuchar a la gente”, “es mi única instrucción de campaña” “y que les digan que hay una esperanza”. Como se ve, un discurso que revela la carencia de ideas y propuestas concretas para los problemas de los bonaerenses.

La coalición Cambiemos al igual que las otras agrupaciones políticas, también debería a futuro y una vez suprimidas las PASO, generar elecciones internas para nominar a sus candidatos. Hasta hoy los elegidos para competir por Cambiemos no realizaron acto alguno. Continuaron con los timbreos, es decir, las visitas a ciudadanos. Y a los funcionarios en los diversos estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal se los percibe abocados a la gestión.

En este contexto continúa dando que hablar la polémica gestión de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Como se sabe Gils Carbó es la jefa de todos los fiscales que integran los distintos ámbitos de la justicia. La procuradora y 10 personas más están imputadas por el fiscal federal Eduardo Taiano por la posible comisión de cinco delitos.

Los delitos que integran la imputación son los siguientes: fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Esta causa tiene su origen en la compra que realizó la Procuración del inmueble sito en la calle Perón 667 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este proceso la firma vendedora pagó una comisión de casi 7,6 millones de pesos. El fiscal pidió al juez de la causa Julián Ercolini, la indagatoria de la procuradora. El pasado viernes 14 de julio el juez accedió a indagar a Gils Carbó y la citó para el 31 de agosto próximo.

La procuradora cercana al kirchnerismo y a la agrupación “justicia legítima”, sostuvo entre varias declaraciones que: “Macri me quiere echar al mejor estilo Maduro”. De esta forma la funcionaria apeló a victimizarse con el claro propósito de eludir sus responsabilidades. Lo hizo autocomparándose con Luisa Ortega Diaz, Fiscal General de Venezuela, quien sufre todo tipo de ataques por parte del régimen de Nicolás Maduro por oponerse a la convocatoria a elecciones constituyentes.

Recordemos que la procuradora estuvo enfrentada al kirchnerismo por la eventual fusión entre Cablevisión y Multicanal, en tiempos de grandes afinidades entre Clarín y el matrimonio presidencial. También es oportuno recordar dos imputaciones más que pesan sobre Gils Carbó. Una por interferir en la labor que desplegaba un fiscal de apellido Troncoso a través de procedimientos, que según varias fuentes, le permitían estar al tanto de lo actuado en diversas causas por un conjunto significativo de otros fiscales. La otra por nombrar fiscales sin acuerdo del Senado.

FERNANDO ROBLES

ANALISTA POLÍTICO Y ECONOMISTA

