Lucrecia Saulle: “Las pretensiones son pasar las PASO y llegar al Concejo Deliberante”

Así los afirmó la segunda precandidata a concejal por Pilar en Acción, la lista encabezada por el ex intendente Sergio Bivort.

Los clásicos espacios políticos se preparan para las elecciones Primarias que se llevarán a cabo el próximo mes, camino a las generales de octubre. Aquí también tendrán una significativa participación los frentes del vecinalismo, que llega a las urnas con tres listas para las PASO.

Con la aparición de Sumemos Pilar, espacio encabezado por el ex concejal Walter Roldán, la fuerza vecinal con importante pasado en el distrito resurgió, y no tardó en atraer a nuevos actores, quienes hoy en día aspiran a tomar el protagonismo en la búsqueda por llegar al Concejo Deliberante.

“Que mejor que nosotros que nacimos y crecimos en Pilar” se pregunta Lucrecia Saulle, con pasado en el HCD y como funcionaria en diferente gestiones municipales, pero actualmente dedicada a su candidatura en la nómina de Pilar en Acción, la cual es encabezada por el ex intendente Sergio Bivort.

En diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5), Saulle señaló: “Siempre seguí trabajando en política, y por eso me sorprende cuando leo notas de otros candidatos que dicen que recién estamos saliendo a la palestra. Es incorrecto, porque la verdad es que estamos haciendo un trabajo silencioso desde hace muchos años, y creo que es el que más vale, porque ayuda a la gente a tratar de encontrar el camino y a solucionar sus problemas. Desde que dejé de ser concejal siempre estuve junto a los vecinos, y lo mismo pasa con Sergio (Bivort). Me gustaría que la gente si desconoce no hable, pero estamos en campaña y pareciera que todo vale”.

Luego de la crítica, la precandidata contó que a pesar de intentar dialogar con los demás frentes vecinales nunca se llegó a un acuerdo, por lo que ahora es tiempo de prepararse para las Paso, en donde competirán con boleta corta.

Respecto de las expectativas, Saulle aseguró que “a pesar de haber estado en el peor momento del país, se hizo lo posible por ayudar a la gente”, por lo que ésta “recuerda muy bien a Sergio aunque haya sido una etapa muy dura”. Asimismo, indicó que “las pretensiones son pasar las PASO y llegar al Concejo Deliberante”, y que está “completamente segura que lo vamos a lograr porque lo veo en las calles”.