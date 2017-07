Crimen de José Vera: controversias entre amigos y la policía por el único detenido

El joven apresado no habría sido reconocido como autor del asesinato por quienes se encontraban en el hogar al momento del crimen. La policía afirma que el detenido participó en el robo.

En medio de la celebración del Día del Amigo, familiares y amigos de José Vera, el joven músico derquino asesinado a principios de este mes, realizaron un evento destinado no solo a homenajear la memoria de José, sino también a reclamar justicia por lo acontecido. El emotivo encuentro se llevó a cabo en la Plaza Teófilo Tolosa y participaron distintas bandas pilarenses, inclusive Destroy, en donde tocaba el joven.

“Es algo muy feo, pero hay que seguir adelante. José fue una persona muy querida en la comunidad, a él le gustaba la música y era su estilo de vida. Decidimos hacer el evento porque es una forma de recordarlo tal cual como era él”, contó Lucas, uno de los amigos de la víctima. Por su parte, Matías, otro amigo y compañero de banda de José, afirmó a Resumen que la fecha fue elegida “para recordarlo”.

En referencia a la causa, desde la policía afirman que no fue reconocido el detenido ya que sería uno de los que habría cubierto su rostro con un pasamontañas, a pesar de que anteriormente fue asegurado que era quien habría asesinado al joven, y que esto fue comunicado a la familia durante la marcha. “Hablamos con ellos y contamos lo que estamos realizando, la investigación sigue y está en buen camino. Es un proceso, pero está encaminado”, dijeron fuentes policiales a este medio. Además, agregaron que “no hay dudas” de que el detenido participó en el hecho y que están buscando a los dos prófugos.

Sin embargo, entre los amigos del joven músicos reina, no solo la tristeza, sino el escepticismo, descreimiento y disconformidad con el accionar policial. “A la familia le dan vueltas, le dicen que no tienen la orden del juez, de la fiscalía. El viernes fueron a Fiscalía para averiguar por qué no dieron la orden, siendo que hay pistas de otras personas”, aseguró Matías. Por su parte, Lucas reafirmó que el detenido no fue identificado por los suegros de Vera.

“En el robo participaron dos hombres y una mujer, a la mujer no la vieron. Al único que le vieron la cara fue al que disparó porque el otro tenía pasamontañas. Si te dicen que vayas a identificar porque tienen a alguien idéntico al identikit y vas y no lo reconocen y, sí, perfectamente puede ser el otro pero si te hacen ir a reconocerlo es porque se supone que es el que lo asesinó”, expresó a Resumen

Asimismo, admitió que al llegar a la comisaría se acercaron oficiales pero que “dicen lo mismo de siempre”. “No les pedimos respuestas porque sabemos que no las tienen. Te dicen que están trabajando, que la causa avanza pero nada más. Además, te lo plantean como que si nos movilizamos, entorpecemos las cosas. Nosotros no vamos a bajar los brazos”, finalizó Lucas.