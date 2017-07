Unión de Del Viso cayó ante Belgrano de Zárate

A pesar de los amplios esfuerzos de las inferiores tatengues, quienes jugaron como visitantes, debieron sufrir varias derrotas por parte del equipo local.

Las inferiores del Club Unión de Del Viso disputaron la 2º fecha de la Copa Bronce, el torneo que organiza la Asociación de Básquet Zárate Campana. Esta vez, los mini tatengues emprendieron el viaje a Zárate, en donde se enfrentaron con el local, Club Atlético Belgrano.

Durante el inicio de la jornada fue el turno de jugar de los más chicos, es decir, de las categorías pre-infantiles, infantiles y Sub 13, quienes a pesar de la gran dirección técnica de Gerónimo Udijara, no lograron el triunfo tan esperado.

Los locales, quienes presionaron durante la totalidad del partido, lograron una diferencia en el marcador en los dos primeros cuartos y, aunque los tatengues emparejaron las acciones en la segunda mitad, desafortunadamente no alcanzó para revertir la situación y lograr finalmente la victoria. De la misma forma, en las categorías Sub 13 y Sub 15, los delvisenses fueron derrotados.

La tercera fecha se disputará el 6 de agosto, en donde Unión jugará de local y deberá medirse con el Club Peñarol.

Formaciones

Los pre-infantiles formaron con: Ulises Nicolossi, Valentín González, Bejamín Carro, Francisco Sánchez y Emiliano Sosa. Los Infantiles con Teo Basteiro, Ignacio Quiñonez, Mirko Pagez, Ángel Lescano y Juana Díaz.

Por otro lado, los Sub 13 se presentaron con Axel Warwrik, Tiziano Venturino, Santiago Husson, Quimey Díaz, Carolina Carro, Santiago Corrales, Leandro Funes, Tiara Ferrante, y Matías Wesner. Los tres equipos con dirección técnica de Gerónimo Udijara.

Finalmente, los Sub 15 formaron con Gerónimo Moreira, Iván Saldaña, Nicolás Pagez, Nahuel Baldini, Santiago Benitez, Eros Altamirano, Bautista Sanchez, Santiago Corrales, Tiziano Venturino, Santiago Husson y Leandro Funes, con la dirección de Javier Prodan.