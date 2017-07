Top Race: Culminó el receso de invierno y llegan las novedades

En el marco de la séptima fecha del año, se disputará una carrera de una hora en el autódromo de Concordia. En la tanda de entrenamientos de hoy, el delvisense Matías Rossi fue el más veloz.

Luego de dos fines de semana sin actividad, Matías Rossi y Diego Azar, volverán a calzarse el buzo antiflama, ponerse el casco y subirse a un auto de competición. Ello sucederá en el autódromo “Ciudad de Concordia”, provincia de Entre Ríos, escenario que será utilizado para la séptima fecha del año del Top Race V6.

La primera de las novedades que traerá esta cita será el cambio de unidad del Misil, que con la ilusión de luchar por la victoria, irá con el nuevo chasis del Camry del Toyota Gazoo Racing.

“Nos preparamos muy bien. Hubo mucho trabajo sobre mi auto en el taller en este receso que hubo con el objetivo de dar solución a algunos problemas de puesta a punto que teníamos”, dijo el Misil antes de marcar el mejor tiempo en las pruebas libres que se llevaron a cabo hoy.

En busca de encontrar el motivo de la diferencia de funcionamiento que mostró la información recolectada de los dos autos del equipo, y aprovechando el tiempo que hubo entre la carrera en San Juan y la de este fin de semana, el TGRA determinó cambiar el chasis del Camry de Rossi y apostar por uno nuevo desde Concordia.

“Es un circuito que me gusta muchísimo, donde tuve la suerte de andar bien. Es una pista que es bastante larga pero en la que será muy importante clasificar bien porque si bien tiene lugares de sobrepasos no es sencillo pasar, como puede ser San Juan o Rafaela”, asegura el Misil.

La categoría determinó utilizar el mismo esquema que usó en Buenos Aires, disputando el domingo una sola competencia de 60 minutos, lo que propone un desafío diferente.

“Al ser una carrera de una hora, será fundamental tener buen ritmo. Voy con mucha expectativa, con ganas de descontar algunos puntos en el campeonato. Ese es el objetivo principal y, por supuesto, pensar en ir a ganar”, expresó quien buscará el segundo triunfo de 2017, tras la victoria obtenida en Resistencia.

Azar (Mercedes), actual 11° en la tabla de posiciones, llega a la cita con confianza y con bastante entrenamiento encima. Durante la semana, el delvisense estuvo girando en el autódromo Roberto Mouras de La Plata pero con la diferencia que fue a bordo de un auto de Turismo Carretera, donde hará de invitado para los 1000 kilómetros de Buenos Aires, de Camilo Echeverria (Chevrolet) y Germán Todino. En cuanto a las pruebas del viernes, al cierre de esta edición Diego no había registrado tiempo.

La vuelta de Segovia

“Vuelvo con el objetivo de intentar adaptarme lo más rápido posible a la categoría para poder ser competitivo. Nunca corrí con este estilo de neumáticos. No sé con qué auto me voy a encontrar”, comentó Segovia, que hará su regreso al TR Series a bordo de un Honda del Olivieri Racing.

“Concordia es un circuito que me gusta. Corrí varias veces con el Turismo Pista y anduve bien. También fue el circuito donde debuté en Top Race. Ojalá me trate bien en este regreso. Voy con el número 7 y lo elegí por la hinchada de Dodge que tanto cariño me brindó durante los dos años que corrí en el TC Pista Mouras”, agregó.