María Campos: “no hay mayor prioridad que todos los alumnos reciban su vianda”

La consejera escolar del FR se refirió a la inclusión de las técnicas en el SAE: lo tiene que otorgar Provincia, pero “hasta ahora todos los pedidos por más cupos tuvieron respuesta negativa”.

La ordenanza que estipula proveer viandas a los alumnos de las escuelas técnicas generó polémica, y respuestas desde distintos ámbitos, incluido el Consejo Escolar, organismo que se ve directamente implicado por la medida. María Campos, consejera y candidata por 1País para renovar ese lugar, aseguró que el proyecto es inviable como ordenanza, pero ya existía en el ámbito educativo, y de quien depende para su implementación es de la Gobernación.

Acerca de la ordenanza presentada por el PJ y aprobada por unanimidad hace una semana, Campos señaló que “cuando llegue a la Municipalidad, Legales va a decir que es inviable. Pero de todas formas no deja de ser un gran gesto que todos los bloques del Concejo Deliberante hayan dicho que las escuelas técnicas merecen tener sus viandas”.

Desde el estudio del programa La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5), Campos comentó que “desde 1País venimos hace más de un año y medio pidiendo las viandas para las técnicas, de hecho originalmente es un proyecto nuestro que presentamos en el Consejo Escolar, que es donde corresponde que se trate, luego fue tratado en la UEGD, que es donde participan todos los sectores de la educación, y en esa reunión se marcó como una prioridad”. Y, en relación con las declaraciones de Julia Benítez, añadió: “a diferencia de lo que dijo la presidenta del Consejo Escolar, quien dijo que las viandas no son una prioridad, nosotros creemos que no hay mayor prioridad que todos los alumnos de todos los niveles reciban su vianda por la realidad socio económico que estamos viviendo”.

Así las cosas, quien debe dar el visto bueno para la provisión de viandas a las escuelas técnicas, que actualmente no forman parte del Sistema Alimentario Escolar (SAE), es la Provincia. Al respecto, Campos dijo que “hasta ahora todos los pedidos que hemos hecho por más cupos tuvieron respuesta negativa. Desde Provincia se envía un aumento del monto por cupo, no de la cantidad de chicos que lo reciben. Se supone que así aumenta la calidad, pero no es así en realidad, porque cuando uno va a las escuelas ve que con la plata de un cupo comen dos o tres chicos”.

“Cada vez son más los pedidos de las directoras para aumentar la cantidad de cupos. Se ven en la difícil situación de decidir qué chico come y cual no, porque los cupos no son suficientes. Y si un chico va a comer a la escuela no es por comodidad, sino que eso responde a una necesidad de las familias” dijo Campos, y en relación al gobierno provincial añadió: “espero que se sensibilicen y entiendan la situación que estamos viviendo”.

Más allá de la cuestión de las viandas, la primera candidata a consejera escolar por 1País dijo que “ahora están saliendo los proyectos que desde el Frente Renovador hemos presentado hace más de dos años, como los del Jardín 914 de Del Viso, la ampliación de la Técnica de Derqui, los jardines de Pinazo y Villa del Carmen, la reparación de la cocina de la Escuela 39”. “Veo muy difícil la situación de las familias pilarenses, hay insensibilidad por parte del gobierno, que no acompaña al vecino” concluyó.