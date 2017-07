Diego Segovia pondrá en marcha su vuelta al Series

El pilarense regresará a la categoría tras no correr desde el año pasado. Esta vez, lo hará a bordo de un Honda el cual preparó el Olivieri Racing.

La espera acabó. Diego Segovia está listo para volver a estar al volante de un auto del Top Race Series, después de no conducir uno desde fines del año pasado.

El piloto de Pilar reaparecerá con un Honda que será atendido por el equipo de Fabio Olivieri, el Olivieri Racing, con quien buscará ser competitivo y alcanzar un buen resultado en un circuito que conoce muy bien y en el que compitió en varias oportunidades con el Turismo Pista. Llevará el Nº 7 en los laterales.

“Vuelvo con el objetivo de intentar adaptarme lo más rápido posible a la categoría para poder ser competitivo. Nunca corrí con este estilo de neumáticos. No sé con qué auto me voy a encontrar”, comentó Segovia.

En cuanto a la poca experiencia que quedó de la temporada anterior, señaló: “tengo muchas ganas de subirme al auto y cuento con grandes expectativas, obviamente cuando uno vuelve a correr quiere funcionar bien, pero vamos a tomarnos esta carrera como una prueba. Vamos a tratar de ir de menor a mayor y con el transcurso de las tandas vamos a ver donde estamos parados”.

Para esta presentación el Top Race Series utilizará el circuito largo del trazado entrerriano, un dibujo con varias variantes, desde rectas largas, chicanas y curvas rápidas, considerado uno de los favoritos del volante del Honda N° 7, por lo que eso será considerado una pequeña ventaja a la hora de la adaptación.

“Concordia es un circuito que me gusta. Corrí varias veces con el Turismo Pista y anduve bien. También fue el circuito donde debuté en Top Race. Ojalá me trate bien en este regreso. Voy con el número 7 y lo elegí por la hinchada de Dodge que tanto cariño me brindó durante los dos años que corrí en el TC Pista Mouras”, apuntó el pilarense.

En cuanto al equipo que incursiona en la telonera del Top Race, Segovia manifestó que llegan de la mejor manera: “Si bien el equipo debuta en el Series, tiene experiencia en el Top Race Junior, conoce la categoría, sabe cómo se maneja y sobre todo me dan mucha confianza, contamos además con la asistencia de Fuentes lo que nos da una tranquilidad en la puesta a punto”, concluyó.

La actividad del Top Race Series en el autódromo de Concordia comenzará este viernes con las tandas libres. Los entrenamientos oficiales recibirán a los pilotos el sábado por la mañana mientras que en horas de la tarde, se pondrá en marcha la clasificación donde se analizará la performance que trae el Honda.