Apagón en el centro de Pilar dejó a cientos de usuarios sin electricidad

La localidad más afectada continúa siendo Presidente Derqui con 262 afectados. Le siguen Manuel Alberti (158), Pilar Centro (125), Manzanares (61), Luis Lagomarsino y Villa Rosa (59), Del Viso y Zelaya (24), Villa Astolfi (21) y La Lonja (10).

Los cortes de electricidad continúan afectando a todo el distrito y luego de los apagones en Manuel Alberti y Del Viso del último fin de semana, el martes por la tarde le llegó el turno a Pilar. Alrededor de las 19 se produjo un corte en el suministro eléctrico que abarcó desde la Panamericana (aproximadamente desde el kilómetro 54) hasta 11 de Septiembre y Mansilla.

Durante la tarde de ayer , los cortes aún persistían en numerosas localidades del distrito siendo 803 los usuarios pilarenses que no tenían servicio, provocando que incluso el conocido shopping Pilar Point mantuviera cerradas sus puertas hasta la media mañana. En el barrio Villa Delia, Silvina, una vecina cuya vivienda se encuentra en la calle Brasil, contó que desde las 20.30 del martes no tenía luz y que a pesar de los reclamos a EDENOR, nada ha cambiado. “No hay respuestas y en el barrio hay gente mayor, con enfermedades. Por ejemplo, hay gente con enfermedades coronarias o insulino dependientes”, explicó.

Al parecer, al igual que en muchos otros puntos del distrito, habría fallado el transformador del barrio ocasionando este problema. “Llamé a Defensa Civil, al 2.0 de Edenor, hice un reclamo y seis reiteraciones pero siempre me atendió el contestador”, contó a Diario Resumen. Luego, aseveró que hace aproximadamente tres años, una mujer mayor falleció debido a los cortes de luz ya que era electro-dependiente. “El verano pasado, una señora se descompensó también por los cortes, más tarde falleció en el hospital. Hay un matrimonio mayor ahora que no tiene gas, por ende sin la electricidad no pueden pasar el frío. Él no puede caminar y ella es insulino dependiente, no pueden refrigerar la medicación”, dijo.

Con las bajas temperaturas que se están registrando en el distrito, la falta de electricidad perjudica en gran medida a miles de familias ya que no permite que estas puedan mantener sus hogares calefaccionados y, si el corte persiste, pueden incluso quedarse sin agua o desperdiciar alimentos. Cabe recordar que desde EDENOR comunicaron que si existía un alto consumo eléctrico, los cortes eran inevitables y ocurrirían diariamente.