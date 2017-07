Encuentro de músicos para homenajear y pedir justicia por José Vera

Será el jueves, Día del Amigo, en la Plaza Teófilo Tolosa de Presidente Derqui, de 17 a 19 y habrá diversas bandas locales y un nuevo pedido de justicia por el crimen del joven ya que la familia no identificó al detenido.

El caso de José Vera, el músico derquino de 27 años que falleció a manos de un delincuente hace 10 días, aún provoca un gran dolor y conmoción en toda la comunidad de Presidente Derqui. Sin ir más lejos, el pasado viernes, los familiares y amigos de José realizaron una marcha desde la estación Toro hacia la Comisaría a modo de pedir justicia por el crimen del joven y a exigir respuestas por parte de las autoridades.

Ahora, los familiares y amigos, que aún no pueden creer lo que aconteció, organizarán un festival musical para homenajear la memoria de José. El mismo se llevará a cabo el jueves, el mismo día que se celebra el Día del Amigo, desde las 17 a las 19, en la Plaza Teófilo Tolosa, y será un encuentro de músicos que honrará la memoria del joven derquino que tocaba la guitarra en la banda Destroy. “Es un evento organizado con la familia de José y luego de que las bandas locales terminen de tocar, realizaremos una marcha hacia la Comisaría como en la primera marcha que realizamos”, comentó Lucas, uno de los amigos cercanos de Vera, a Diario Resumen.

Si bien menos de 24 horas después de la primera marcha miembros de la policía informaron que había sido detenido un hombre de 33 años, quien sería el autor material del homicidio y que se encontraban en la búsqueda del hermano y la cuñada del mismo, Lucas, contó que la familia de Vera no pudo identificar a ese hombre. “La familia no pudo reconocerlo, así que, no era la persona que mató a José. Fueron a identificarlo y ese individuo no era”, explicó.

“Es algo muy feo, pero hay que seguir adelante. José fue una persona muy querida en la comunidad, a él le gustaba la música y era su estilo de vida. Decidimos hacer el evento porque es una forma de recordarlo tal cual como era él”, aseveró Lucas. Además, comentó que el objetivo del homenaje también es conseguir respuestas ante la trágica situación que les toca vivir a los familiares y amigos del joven músico. “Sabemos que si no marchas, si no haces movidas, esto se estanca, se enfría y quedan en la nada”, finalizó.