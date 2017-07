Videle y su vuelta al TC: correr esta carrera “es el mejor regalo que me dio la vida”

El Chiqui regresará después de siete años a la categoría y lo hará como invitado de Facundo Gil Bicella. Como tercer integrante estará Mariano Oyhanart.

Pocos detalles quedan por confirmar antes de la carrera más esperada del año. Sabiendo que el primer fin de semana de agosto se realizarán los 1000 kilómetros del Turismo Carretera en Buenos Aires, los volantes comienzan a diagramar las estrategias para alcanzar el podio, mientras que otros se preparan para realizar su regreso a la categoría más popular de Argentina.

Uno de esos casos será Roberto Videle, que volverá al TC como invitado de Facundo Gil Bicella y compañero de Mariano Oyhanart, un tridente prácticamente pilarense ya que la motorización de la Dodge está a cargo del equipo del Vasco Oyhanart. “Vivir esto me genera una alegría inmensa, festejar con todos los 80 años de la categoría y las tribunas del Gálvez repletas. Sinceramente no puedo describir lo que me está pasando. Es el mejor regalo que me dio la vida”, contó el Chiqui a La Mañana de Resumen emocionado.

El regreso de Videle a la categoría tiene un valor especial en todo sentido. Hace siete años decidió alejarse de la misma. En aquel entonces, los autos eran diferentes a los de hoy tanto en chasis como en motorización, por lo que este será su primer contacto con un multiválvulas teceista.

“Hace más de 28 años que estoy arriba de un auto de carreras y competir en fechas como la que se viene te hace plantear un montón de cosas. Nunca pensé que iba a vivir algo así. Y más sabiendo que la Dodge que yo conocía de antes no es para nada la misma que la que tiene la categoría hoy en día”, afirmó.

La planeación

Tal como se ha mencionado, la carrera será de larga duración. El circuito 12, sus más de 5 mil metros, 176 vueltas y aproximadamente 6 horas de duración, el trazado más rápido del autódromo porteño y el promedio de 250 kilómetros por hora, pondrán a prueba a los pilotos y sus invitados.

Para llegar en forma, Videle confirmó que dialogará con Oyhanart para realizar entrenamientos en conjunto y que junto a todo el equipo, determinarán cuanto tiempo esté cada volante en pista. “Esta semana iremos a probar la butaca”, comentó el Chiqui que además se mostró emocionado por competir contra su hijo, Marcelo, que irá como convidado de Cristian Dose y con Patan (Chevrolet). “Estoy muy emocionado porque me voy a dar el lujo de competir con mi hijo, es la primera vez que nos veremos como rivales en pista”, concluyó.