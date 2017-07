Le cortan el gas a comedor donde van 215 chicos porque no pudo pagar la factura

La encargada no pudo pagar el elevado monto que le llegó en la boleta, pero la empresa al ver el revuelo causado en los medios y las redes sociales decidió reconectarles el servicio. Aún así, la situación del comedor es complicada y solicitan ayuda.

El comedor “Las voluntarias de María” del partido bonaerense de San Miguel que alimenta a más de 200 chicos denunció que la empresa de suministro de gas les cortó el servicio por la falta de pago de un monto total de 3 mil pesos. Sin embargo, luego que el caso repercutió en los medios y las redes sociales, la compañía hizo la reconexión del servicio.

Susana Melgarejo, la encargada del comedor que atiende a unos 215 niños por día y funciona desde el año 2002, contó que no pudo pagar las últimas dos boletas porque estuvo enferma y además tuvo que gastar el dinero destinado para este servicio en remedios para los chicos y las madres que asisten al lugar. “Sufrimos mucho estas semanas sin gas. Los chicos todos los días tienen hambre, ellos necesitan comer, es la única comida del día que tienen, y a mí ni siquiera me alcanza con lo que tengo”, expresó en declaraciones al canal de noticias TN.

Según relató la mujer, el corte se efectuó hace dos semanas y media y desde ese momento entregan mercadería a las familias para que cocinen en sus casas, pero señaló que de esta forma “la comida rinde mucho menos”. Frente a esta situación, Melgarejo pidió una reunión con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, “para contarle de todas las familias que vienen a comer” a este comedor.

Tras el corte del suministro, el tema comenzó a tomar repercusión y, al estallar en los medios de comunicación y redes sociales, la empresa prestataria reconectó el servicio de gas. “Nos dieron el gas porque vino la tele”, dijo la mujer, quien aseguró que a pesar de que tienen personería jurídica y CUIL, no cuenta con tarifa social porque todavía no la pudo tramitar. “Acá empecé con 30 personas en mi casa, fue aumentando y ahora más”, contó y agregó: “Vienen más familias, pero tengo que decirles que no tengo cupo”.

Melgarejo señaló que además del gas para poder cocinarles a los chicos, necesitan elementos esenciales para que los más pequeños y sus familias puedan pasar el invierno, como “abrigos, frazadas, colchones, ropa, remedios, estufas, se necesitan muchas cosas”. “Me piden encarecidamente comida, frazadas, tienen frío”, reveló la mujer, quien señaló que para ayudar al comedor pueden comunicarse al (011) 4465-8200.