Astolfi: “Los vecinos se están organizando para ir a manifestarse en la municipalidad”

Esa es la realidad que cuentan los habitantes de Villa Astolfi, que manifiestan parecer olvidados por parte del Gobierno local. El reclamo es por el estado de las calles, que impiden el acceso de ambulancias y transporte.

La problemática que tiene que ver con el deterioro en el estado de las calles, es uno de los puntos con el que los vecinos de diferentes localidades vienen luchando. En este caso, quienes a pesar de realizar pedidos, hacer los reclamos y golpear puerta tras puerta continúan sin respuestas, son los habitantes de Villa Astolfi, que sin encontrar otra salida buscan hacer pública su denuncia.

“Las calles son un desastre, no se puede transitar. Hay pozos donde los coches se quedan encajados, los colectivos en días de lluvia no pueden hacer su recorrido, las ambulancias no pueden entrar, menos los remises, y hasta los proveedores para el almacén se quedan afuera”, cuenta Jorge Ramírez, vecino de la localidad.

En esa línea, asegura que tuvieron “varias reuniones donde el delegado nos dice que se van a hacer las cosas, que se va a arreglar, pero nada. De hecho nos habían prometido que se iba a hacer asfalto en la zona, pero como mucho, a veces hacen algún arreglo con un reciclado y un poco de tosca en los lugares que quieren, y es más de lo mismo. Pedimos que por lo menos vengan a pasar la máquina, pero ni eso, porque dicen que ya no es como antes, que ahora tienen todo planificado y un montón de cosas que no se entienden, porque la gente no puede salir de su casa, los chicos no pueden ir al colegio y demás”.

El vecino de Astolfi señala como ejemplo los casos de la calle Olavarría y Saenz Peña, “todo lo que es el barrio Pereyra está totalmente abandonado”, manifestó. Asimismo, Ramírez indicó que los vecinos comparten constantemente diferentes puntos y calles de la localidad en “Diario ciudad de V. Astolfi-Manzone-Pilar”, portal de noticias que administra. Allí se pueden encontrar también referencias de otras calzadas como Italia, Uruguay, 9 de Julio, Reconquista, 12 de Octubre, y demás, donde el problema para el paso tanto de particulares como del transporte público es el mismo.

Finalmente, explicó que con todos los pasos legales realizados y las instancias cumplidas, ante la falta de respuestas, “los vecinos se están organizando para ir a manifestarse en la municipalidad, porque parece que hay que salir a confrontar para que te escuchen”.