Vecinos protestaron en la Dirección de Licencias por la retención de registros

Los damnificados se manifestaron por el pedido de un cobro que consideran ilegal de multas sin sentencia firme, a la hora de ir a renovar los carnet. Fueron alrededor de 20 los convocados.

Ayer, un grupo compuesto por alrededor de 20 vecinos, se acercaron a las oficinas de la Dirección de Licencias de Conducir, ubicadas en el predio de Carrefour (Ruta 8 y Guido) para reclamar por diferentes inconvenientes por los cuales no podían renovar sus registros.

Se debe a la retención por posesión de multas, un tema que genera controversia, ya que según la ley vigente, la única circunstancia en que una infracción sea motivo para retener la licencia, según los manifestantes es cuando ésta tenga una sentencia firme.

Uno de los casos lo tuvo como protagonista a Rodolfo Schultze, vecino de Del Viso que se dedica al transporte de pasajeros, y que en diálogo con Resumen contó su historia. “El problema inicial se genera cuando trato de ir a renovar una licencia de conducir profesional que necesito para trabajar, donde todos los requisitos que me pidieron se cumplieron, y cuando llega el momento de hacer los pagos, salta que tengo tres multas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me las quieren cobrar, diciéndome que si no pagaba eso no me entregaban la licencia”, relató.

“Las multas que tengo son sin dominio, y al consultar me entero de que la sentencia no está firme, sino que siguen abiertas a que yo vaya a hacer mi descargo, el pago voluntario y demás. Al encontrar el problema pido hablar con el director, que me atendió muy gentilmente. Caemos en la cuenta de que es ilegal lo que están haciendo, y ellos no tienen manera de modificarlo porque el sistema viene de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Municipio es ajeno, pero te cobra. Da la cara para cobrarte pero no te puede dar ningún tipo de explicación”, prosiguió.

Posteriormente, el vecino accedió a pagar ya que como señaló, “yo soy el que tiene que moverse para resolver el problema que ellos me crean a mí”, y para agilizar el tiempo decidió saldar la deuda. Allí tuvo otro inconveniente, donde le aseguraron que no podían cobrarle el elevado monto en efectivo, y que la única opción con tarjeta era la de débito del Banco Provincia.

“Hoy fui a pagar filmando y transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, me hicieron pasar y me dijeron que iban a hacer una excepción para cobrarme lo que antes no me podían cobrar. Al momento de pagar me entregan la licencia que ya la tenían hacía días, y ahí termina mi trámite. Querían que nos vayamos, porque no me pidieron la licencia vieja, ni el DNI”, aseguró Rodolfo, quien en una reflexión final, señaló que es de suma importancia que “los vecinos sepan que es lo que se debe pagar y que no, ya que te cobran lo que quieren aunque no sea legal”.