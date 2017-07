Familiares y amigos de José Vera continúan pidiendo justicia

Allegados de la víctima aseguran que la policía aún “no sabe nada o no se quieren hacer cargo”.

El crimen de José Carlos Vera, un joven músico de 27 años, ocurrido en la localidad de Presidente Derqui el sábado pasado durante horas de la madruga, aún mantiene conmocionados no solo a sus familiares y amigos, sino también a toda la comunidad. El trágico hecho fue producto de un robo en la vivienda que habitaba Vera junto a su novia y suegros, donde tres delincuentes ingresaron a través de una ventana y, tras un forcejeo con Vera, terminaron pegándole un tiro en la zona del abdomen.

Pocos días después, miembros de las fuerzas policiales informaron que habían logrado divisar a través de las cámaras del Municipio a los dos hombres y a la mujer que habrían perpetrado el robo y el asesinato pero, desde el círculo de allegados de la víctima aseguran que la policía aún “no sabe nada o no se quieren hacer cargo”.

El viernes por la tarde, familiares y amigos del músico, organizaron una marcha en pedido de justicia y más seguridad para la localidad ya que, como se ha informado anteriormente, cada vez son más los hechos delictivos en la localidad.

“Nos reunimos con la madre y otros amigos en la estación Toro, para marchar de forma pacífica a la comisaría y pedir justicia, no solo por José, sino por todos los que quedamos”, comentó a Resumen Matías, uno de los amigos de la víctima. Asimismo, contó que la marcha del pasado martes fue suspendida por el respeto a la madre y que observaron una gran presencia policial: “Fueron para reprimir, no estaban por seguridad. Si está la policía esta vez, estaremos igual. Es una marcha pacífica, no vamos a tirar piedras ni encapucharnos”, había adelantado.

Matías, uno de los amigos más allegados de José ya que no solo trabajaban juntos sino que formaban parte de la misma banda musical, aún no puede creer que su amigo de la infancia ya no esté. “Fue un golpe muy duro, para mí, para mi familia, para todos lo que lo conocieron”, afirmó.

“Esperamos una respuesta, saber si los agarraron o no, si se están moviendo las cosas o no. Vemos que pasan los días y no ocurre nada, queremos saber dónde están las cámaras. Necesitamos respuestas, y más seguridad”, finalizó.