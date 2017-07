Imparable: Geller se metió en semifinales de Wimbledon

En el torneo de Juniors, el pilarense derrotó hoy por la mañana al francés Martineau y se ganó el pase a la antesala de la definición. También llegó a dicha instancia en semifinales con el taiwanés Yu Hsiou Hsu.

Axel Geller , el junior argentino que hace magia con el saque, alcanzó las semifinales de Wimbledon. En el court 8, con las 170 butacas ocupadas y muchos más espectadores de pie, el jugador que se formó en el Mayling Country Club de Pilar venció por 6-3 y 7-5 al francés Matteo Martineau.

A diferencia de los otros encuentros que disputó en el All England, Geller se vio complicado con su punto fuerte, los saques. Cometió cuatro doble faltas y logró un 54 por ciento de primeros servicios. Sin embargo, el momento de debilidad pudo mejorarse con el correr de los minutos y a partir de allí, resolver el complicado partido. No obstante, en dupla con el taiwanés Yu Hsiou Hsu, la pareja también accedió a semifinales en el certamen de dobles.

El trabajo desde adentro

Algo en lo que Geller está trabajando desde hace tiempo es en sus desplazamientos. “Mejoré un montón. Antes me costaba mucho moverme. En pasto no se nota tanto porque los desplazamientos son mucho más cortos y rápidos que en polvo, donde te mueven un poquito más”, reconoce. También hay otra razón, tiene los tendones de Aquiles acortados.

“Camino raro y antes caminaba más raro todavía, lo hacía como en puntitas de pie, parecía la Pantera Rosa. Ahora camino como de costado, todo el mundo se ríe. Tengo los dos tendones de Aquiles acortados y el izquierdo mucho más. Hice un montón de trabajos de estiramientos”, explicó.

“No me afecta a la hora de correr. De chiquito estaba súper preocupado, porque me decían que si no elongaba bastante antes de jugar se me iban a cortar los tendones. Hay una elongación en especial que hacemos con Martiniano (Orazi , el ex preparador físico de Juan Martín del Potro). Igual que la espalda, que desde que pegué el estirón se me carga. A los 14 años, cuando gané el Orange Bowl, ya medía 1,76. De los 13 a los 15 crecí mucho, ahora a los 18 estoy en 1,91 o 1,92 metro”, añadió el pilarense, el primer argentino en semifinales de Wimbledon junior desde Facundo Argüello en 2010.

Paso a paso

Geller comenzó a hacer una preparación física con Orazi hace un año. También estuvo entrenando en la academia de Fabián Blengino (ex coach, entre otros, de Guillermo Coria). Luego de las jornadas escolares en doble turno, viajaba desde Olivos a Parque Norte y los ejercicios se prolongaban hasta las 8 o 9 de la noche.

“Hizo una muy buena pretemporada, después mantuvimos el entrenamiento en la gira de Sudamérica, que es donde se ganó el ingreso a Roland Garros. La idea es poder trabajar hasta que entre en Stanford (la universidad donde el tenista seguirá una carrera luego del US Open) y después veremos”, apuntó Orazi, orgulloso desde Buenos Aires a La Nación.

Y amplía sobre la particularidad de Geller y sus tendones: “Es un chico con una estructura muy grande, pesado, con huesos grandes, con una característica parecida a la de Juan Martín (Del Potro), aunque todavía es un poco más bajo. Hemos trabajado mucho sobre el estiramiento para ganar en flexibilidad y fortalecer esa zona. También tuvimos un cuidado especial de su zona lumbar, corrigiendo las posturas. Es un chico muy trabajador, responsable, con una característica muy buena en el desarrollo de la fuerza. Tiene una gran capacidad aeróbica y muchísimo por mejorar en movilidad”.

Foto: Claudio Ravini