“Ducoté odia a Presidente Derqui, odia a los derquinos”

Vecinos colocaron un pasacalle para viralizar la situación de inseguridad de la localidad luego de la trágica muerte del joven de 27 años. Además, aseguran que son “el patio trasero” del distrito y que el estado no les presta atención.

La inseguridad en la localidad de Presidente Derqui forma parte de la cotidianeidad de los habitantes y, con el correr de los meses, la situación ha ido empeorando cada vez más. A principios del corriente año, Derqui fue el epicentro de las marchas contra la inseguridad y las movilizaciones por la ola de robos, cuando los vecinos decidían salir a las calles y hablar con las autoridades para encontrar una solución. Sin embargo los ánimos han cambiado tras la muerte del joven músico de 27 años, José Vera, a manos de un delincuente el fin de semana pasado.

En los últimos días, los vecinos del barrio Villa Toro, colocaron un llamativo e incluso intimidante pasacalles contra los delincuentes de la zona. “Es por los últimos hechos que hubo acá. Hay una gran inseguridad en Presidente Derqui, los robos y las muertes siguen existiendo. Colocamos el pasacalles para que se haga viral, que la gente se entere de cómo vivimos”, explicó Juan Carlos, un vecino. Luego, comentó que el objetivo es generar concientización porque “nos están matando, a cualquiera le puede pasar y nosotros pensamos cuándo nos tocará a nosotros”. “Si no hacemos algo nosotros, nos van a seguir matando, pero no nos referimos a tomar justicia por mano propia”, aseveró.

La situación de los derquinos no solo es grave a nivel inseguridad, sino también en la educación y la salud. Según cuenta Juan Carlos las salitas de atención primaria cada vez cuentan con menos recursos para poder funcionar. “Somos 150 mil personas, no hay insumos, no hay médicos porque estos emigran ya que no quieren estar en Pilar por el mal sueldo que reciben”, dijo a Resumen.

“Me siento desamparado, esto es una desidia total. No podemos creer en Ducoté, a él no le interesa la gente de Derqui. Si nos pudieran borrar con una goma gigante, lo harían. Ducoté odia a Presidente Derqui, odia a los derquinos porque somos muchos y nos quejamos, somos una molestia para él. Somos el patio trasero de Pilar, pero nos vienen a buscar para conseguir los votos.”, finalizó.