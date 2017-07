La Justicia anuló la resolución 1131 que ordenaba dar clases durante las vacaciones

La decisión del juez Luis Arias le dio la razón al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que el miércoles había realizado una presentación judicial para evitar que la Dirección de Cultura y Educación, avanzara en ese sentido.

Entre los argumentos del fallo, el magistrado entendió que se trata de “una medida de naturaleza sancionatoria que revela la finalidad de hostigamiento contra los docentes que hubieran adherido a las medidas de fuerza realizadas en ejercicio del derecho a huelga”. Asimismo, consideró que como los maestros “sufrieron descuentos en sus haberes por los días no trabajados”, trabajar durante las vacaciones de invierno “podría significar un desempeño de tareas sin justa retribución”. Y como otra justificación mencionó “la incertidumbre” respecto de la efectiva realización de la medida”, derivada “de la falta de información oficial”.

No obstante, desde el Gobierno provincial, fuentes de la Dirección provincial de Cultura y Educación fueron prudentes respecto a los pasos que seguirá la Provincia. De todas maneras, indicaron que “el Gobierno siempre ha sido respetuoso de los fallos judiciales, aún estando en desacuerdo” y advirtieron que “aunque se decidiera una apelación, no dan los tiempos para revertir la decisión judicial”.

La titular de FEB, Mirta Petrocini, celebró el fallo al considerar que “la Justicia entendió la burda maniobra de hostigamiento contra los docentes” y calificó la resolución provincial como una medida “sancionatoria, disciplinatoria y punitiva contra la docencia de la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, señaló que los maestros padecieron “un fuerte hostigamiento” y que fueron “intimados compulsivamente” en los últimos días para que concurran a dar clases en el receso.

“El objetivo del Gobierno no era que los chicos recuperaran contenidos pedagógicos, sino disciplinar a los docentes que alzamos la voz y dimos una lucha por nuestro salario y por las condiciones de la escuela pública” dijo por su parte el titular de Suteba, Roberto Baradel

“Esperemos que esta decisión no le signifique un dolor de cabeza a futuro al juez Arias. Y esperemos que la Provincia no acuda a las cámaras, cuyos jueces están recusados por nosotros”, indicó Petrocini. Por último, advirtieron que en caso de que la Provincia inicie un juicio político al magistrado se movilizarán en su defensa. “Que no se les ocurra iniciar un juicio político contra el juez Arias, porque nos vamos a movilizar en defensa de la Justicia”, finalizó.