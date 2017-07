Tras una encendida discusión, se aprobaron las viandas para las técnicas

El proyecto original fue modificado para cubrir a la totalidad de la matrícula, tras un tenso debate con el oficialismo, que argumentaba que era “técnicamente imposible” implementarlo.

El Concejo Deliberante vivió una jornada llena de tensión, producto del debate por el proyecto de ordenanza que establece la provisión de viandas alimenticias a los alumnos de las tres escuelas técnicas del distrito. Tras un fuerte cruce en el cuarto intermedio, el proyecto se aprobó por unanimidad.

La autora de la iniciativa, Marcia González, del Interbloque del PJ, argumentó que “los estudiantes de las escuelas técnicas concurren a jornada completa pero no han sido contemplados por el servicio alimentario escolar. Para el bolsillo del trabajador se hace cada vez más difícil costear este derecho para sus hijos, que están formándose para transformarse en excelentes técnicos. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno local entienda esta necesidad y realice acciones concretas para que esta política sea efectiva”.

Desde el oficialismo, se bregó por convertir el proyecto en una resolución o comunicación, en lugar de ordenanza. “Es técnicamente imposible darlo desde la Municipalidad, o que la Municipalidad arbitre los medios necesarios para que el Consejo Escolar lo haga. No es competencia del Estado municipal, sino provincial. Aunque queremos, no podemos brindarles la comida” dijo Claudia Zakhem.

De la sesión participaron directivos, profesores y alumnos de las técnicas del distrito. “950 de nuestros alumnos se quedan al mediodía en la escuela. Algunos tienen para comer, pero muchos no. Lo que pedimos es una vianda que le permita a los chicos comer” dijo Fabián Leguizamón, vicedirector de la Técnica 2 de Derqui. A lo que un alumno completó: “ya estuvimos acá (en el HCD) presentando nuestro proyecto de fosas sépticas ecológicas, y ahora volvemos para pedir comida para nuestros compañeros, que muchos no tienen. No se puede estudiar sin comer”.

Tras fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, y tensos cuartos intermedios, el proyecto fue aprobado por unanimidad, con una modificación propuesta por Gustavo Trindade, presidente del HCD: que las viandas sean provistas a la totalidad de la matrícula, cuando el proyecto original contemplaba al 70 por ciento (la proporción que hace jornada completa).