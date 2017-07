Arena rompió el silencio: “no me gustaría pensar que tiene una motivación política para esto”

El secretario de Desarrollo Político, Carlos Arena, habló con Resumen sobre el episodio de esta mañana en el Concejo Deliberante, acerca de una pelea entre él y el concejal Sebastián Pérez, en el marco del debate por el proyecto de viandas para las escuelas técnicas. El conflicto, ocurrido en la oficina de Arena, dio por concluida la sesión.

“Yo estaba en mi oficina, él entra diciendo que quería hablar conmigo, estaba mi secretaria en la puerta, la empuja para sacarla y le cierra la puerta en la cara, golpeándola. Ahí me paro para preguntarle qué le pasaba, sin decirme nada me tira un puñetazo que me hace caer contra el escritorio” relató Arena, en diálogo con Resumen.

Arena aseguró que puede comprobarse en las cámaras de seguridad del Municipio que es mentira que hubiera salido de su oficina a llamar a Pérez, sino que el concejal entró por sorpresa a su despacho. “Cuando entraron a la oficina lo que vieron es que lo estaba tratando de sujetar y calmar, en ningún momento fui yo el que lo agredió. No me gustaría pensar que tiene una motivación política para esto” terminó.