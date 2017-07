Otro susto por una combi blanca a la salida de la escuela

Dos chicas aseguran haber sido amenazadas en la puerta de la Escuela 27 ayer al mediodía por el conductor de una moto y de una camioneta. Las ayudó una vecina.

Una mujer derquina denuncia que su hija, de 12 años, fue amenazada a la salida de la escuela por un hombre que manejaba una combi blanca ayer al mediodía. El curso de la menor, primero, salió una hora antes debido a la falta de un profesor. Según relató la madre a Resumen, al no tener la joven autorización para retirarse sola, y al no permitir la Escuela 23 que esperase dentro del establecimiento, quedó en la vereda, sobre la puerta de la institución del barrio Las Lilas, junto a otra compañera.

En un momento, se acercó una moto que frenó justo enfrente de ellas, las señaló, y repitió las señas hacia otro lugar. Según el relato de la madre, de nombre Marina, al irse la moto apareció la camioneta blanca que estacionó en el mismo lugar. El conductor, un hombre de alrededor de 30 años, empezó a llamarlas y hacerles gestos. Ante el susto de las chicas, que quedaron paralizadas en la puerta de la escuela, salió una vecina de enfrente que las hizo pasar a su casa y llamó a sus padres.

Ayer por la tarde la madre habría hecho la denuncia policial correspondiente, tal como le recomendó el efectivo policial con el que habló al ir a buscar a su hija. “Si a mi nena le pasa algo, no me iba a enterar porque la escuela no avisa cuando los chicos salen antes, no los dejan esperar adentro de la escuela, y además dicen que no se hacen cargo de lo que pase puertas afuera. Encima esto puede volver a pasar cuando falte otro profesor” se indignó Marina, que hoy se acercará a hablar junto a otros padres al colegio, preocupados por la situación.