El pase de Geller a cuartos y una incómoda previa

Antes de ganarle al japonés Tajima, el pilarense tuvo que cambiarse la ropa interior ya que era de color oscura. “El árbitro me pidió que me lo cambiara”, aseguró el tenista que mañana jugará contra Matteo Martineau.

Axel Geller sigue avanzando en el cuadro individual de Wimbledon junior. El jugador de 18 años, que luego de su actuación en el All England viajará a los Estados Unidos y comenzará una carrera universitaria en Stanford, superó al japonés Naoki Tajima por 6-3, 3-6 y 6-1, en una hora y 37 minutos. De esta manera, el pilarense avanzó a los cuartos de final.

Hasta hace pocas semanas, Geller nunca había competido sobre césped, sin embargo se acostumbró a la superficie y, en su primer torneo, el G1 en Roehampton, se consagró campeón. Ahora está entusiasmado con seguir destacándose en el tercer Grand Slam de la temporada. Claro que para pasar de rueda, esta vez no sólo tuvo que superar el obstáculo de su adversario oriental. Geller (hasta aquí, 11° del ranking ITF) debió lidiar con su incómoda ropa interior.

Las reglas para la indumentaria son muy estrictas en Wimbledon, ya que por tradición el torneo solo permite que sus participantes utilicen indumentaria color blanca.

“Venía usando unos propios calzoncillos muy cómodos, que no me molestaban para jugar, pero son de colores oscuros. Entonces, entro en la cancha para el partido contra Tajima y el árbitro me ve y me dijo que me los tenía que cambiar. ‘Pero no son negros’, le respondí. Me pidió que se los mostrara y me los hizo cambiar de todas maneras”, empezó relatando Geller.

“Ellos mismos me trajeron uno blanco. ¡Menos mal, porque yo no tenía y pensé que iba a tener que jugar sin calzón! Pero eran re incómodos, me los tenía que acomodar todo el tiempo. Me toqué un montón las zonas bajas. ¡Parecía Nadal!”, cerró sonriente Geller, que ahora se medirá con el francés Matteo Martineau (número 28°).

Aunque no lo crean, el pilarense no fue el único junior advertido por el color de su ropa interior.