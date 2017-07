Proyecto para proveer de viandas a las tres escuelas técnicas del distrito

La idea es que el Consejo Escolar provea alimento al 70 por ciento de la matrícula. Es una iniciativa de Marcia González, edil del PJ. Se trata mañana en el Concejo Deliberante.

En el Concejo Deliberante hay un proyecto para que las tres escuelas técnicas del distrito reciban viandas alimentarias del Consejo Escolar. La iniciativa, que se tratará mañana en el legislativo, es de la concejal Marcia González, del Interbloque del PJ. “Hay que pensar en incluir a los chicos de las escuelas técnicas en el servicio alimentario. Si bien las escuelas con jornada extendida tienen el servicio, las técnicas no, y sabemos que la mayoría de los chicos asiste a jornada completa con los diferentes talleres” explicó la edil, en diálogo con Resumen.

El proyecto estipula que el Consejo Escolar provea viandas nutricionalmente adecuadas al 70 por ciento de la matrícula de las tres escuelas técnicas del distrito, ubicadas en Derqui, Pilar centro y Del Viso. El total del alumnado es de 3.044 chicos. La iniciativa surgió desde entidades gremiales, como UDOCBA, ante la cada vez mayor carga horaria de las técnicas, que en los últimos años incluso sumaron un séptimo grado. Durante el debate en comisión, Cambiemos fue el único bloque que se mostró en contra.

“En la mayoría de los casos los estudiantes costean su comida, pero estamos en una situación económica muy compleja para las familias. El proyecto busca ampliar la cobertura del servicio alimentario, dar por lo menos una merienda reforzada a las escuelas técnicas, que cabe señalar que no tienen comedor ni cocina. Muchos chicos no pueden comprarse algo para comer al mediodía” expresó González y enfatizó: “la técnica no puede quedar afuera”

Para los jardines

Por otro lado, González, candidata a renovar su banca por la lista de Unidad Ciudadana que encabeza José Molina, adelantó que están trabajando en otro proyecto para ampliar la cobertura de DMC (desayuno, merienda completa) para el nivel inicial.

“Los jardines reciben un cupo, pero que no cubre a la totalidad del alumnado. ¿Cómo decidís quien come y quien no, entre chicos de 3 a 5 años? Todos los niños deben recibir un complemento nutricional durante la jornada escolar. Sobre todo con esta situación económica que es crítica” argumentó González.