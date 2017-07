La pilarense que cumplió 107 años y recibió una carta del Presidente

Se trata de María Elena Parodi de Manzoni, una mujer que vive en el hogar Santa Rita y hoy, cumple 107 años de vida.

Quién sabe lo que nos deparará la vida. A veces nos concentramos en eliminar todo tipo de cosas que nos hagan mal a nuestro cuerpo, como el tabaco y el alcohol, nos exigimos con tener una figura esbelta manejando estrictas dietas que muchas veces tiene su efecto contrario e incluso, adoptamos el gimnasio como nuestra segunda casa para poder modelar el sacrificio que se realizó antes.

¿Pero qué nos asegura que esos tips nos hagan una persona saludable? Hoy conocimos a María Elena Parodi de Manzoni, una mujer que cumple 107 años repletos de anécdotas, emociones y vivencias que la hicieron una mujer con una mente fuerte y luchadora.

A través de su hija, quien también lleva el nombre de María Elena, sabremos cuál es el elixir de una persona que batalló con una fuerte enfermedad (un tumor en el intestino), la pérdida de un hijo y sin embargo, hoy se mantiene entera para ver crecer a sus próximas generaciones con ya 14 bisnietos.

Parodi llegó a Pilar en el año 1942 luego de contraer matrimonio. En una pequeña casa ubicada al frente de la Plaza 12 de Octubre, ella y su esposo Dante trajeron al mundo a María Elena (73) y Horacio, quien lamentablemente falleció a los 50 y tantos.

Su fortaleza indestructible es una de las características que hoy mantiene Mamema-como así le dicen sus allegados- y que continuamente es admirada por las personas que tiene a su alrededor. No fue hasta los 104 años que la familia de María Elena (h) decidió llevarla al hogar “Santa Rita”.

¿Cómo fue que esperaron tanto tiempo? Bueno, la realidad es que “ella se seguía sintiendo la señora de la casa (risas). Se había quebrado la cadera y sin embargo, andaba para todos lados como si nada”, afirmó.

Un aferro especial

Mamema era maestra de francés, sin embargo era algo a lo que poco le dedicaba. Solo enseñaba a amigos e hijos de conocidos en su casa y trataba de no apegarse a muchas cosas. Sin embargo, una persona en particular despertó un interés especial en ella.

“Cuando liberaron a Mauricio Macri luego de que había sido secuestrado ella comenzó a seguirlo mucho. Lo vio pasar como dirigente de Boca e incluso como candidato a presidente. No me pregunte qué fue lo que le vio, es más en mi casa no hablábamos muy bien de él (risas), nos cuestionaba diciendo: ¿Cómo no les va a gustar?, hasta que finalmente nos compró”.

Tal fue el fanatismo que su nieto se contactó a través de un conocido con el asesor del Presidente de la Nación, comunicándole el aprecio que tenía su abuela hacia él. El hecho tomó por sorpresa a la Casa Rosada que no dudó en contestar con una carta.

“Querida Mamema, me dijeron que sos la seguidora más grande que tengo, así que te quise escribir para agradecerte y decirte que me alegra contar con tu apoyo. Así como me viste crecer durante todos estos años, espero que tengas muchos 12 de julio por delante para que veas cómo crece también nuestra querida Argentina. Te mando un fuerte abrazo”, fueron las palabras impresas en la carta que debajo estaba firmada por Mauricio Macri y que hoy, será entregada a María Elena como el regalo de cumpleaños que perdurará en el tiempo.