Buena cosecha de Muni Pilar en El Palomar

La tira de inferiores masculina de la Escuela Municipal de Voley visitó a Afalp y consiguió tres victorias sobre cinco encuentros. Los éxitos se dieron en Sub 13, 15 y 21. Los pilarenses marchan 15° en la tabla general y ahora deberán toparse contra el líder.

Con tres victorias sobre cinco encuentros, los chicos de la Escuela Municipal de Voley masculino dominaron la tira que los opuso como visitante de Afalp, la tradicional institución de la zona de El Palomar.

Los cotejos fueron válidos por la 14° fecha del torneo de nivel “C” de la Federación Metropolitana de Voley (FMV) y mostraron a los pilarenses en un buen nivel general, incluso en aquellos duelos en los que no pudieron cantar victoria.

Los dirigidos por los profesores Andrés Ligorria, Mariano Cecchi y Arturo Carey vencieron en las categorías Sub 13, 15 y 21, mientras que los dueños de casa lo hicieron en los dos pleitos restantes: Sub 17 y 19.

Pese a esta buena cosecha, Muni Pilar no pudo recortar la diferencia que Afalp le lleva en la tabla de posiciones general de la zona y se mantiene en el 15° lugar.

En el encuentro que abrió la jornada, el equipo de Sub 13 de la Escuela Municipal de Voley jugó un muy buen partido y se terminó imponiendo por 2 sets a 0 con parciales de 25-22 y 25-18. De esta forma, los tricolores ascendieron hasta el 8° lugar de su tabla.

También fue muy interesante la performance de los muchachos del Sub 15, quienes a pesar de sufrir un bache de rendimiento en el segundo capítulo, acabaron triunfando sin problemas y con mucha autoridad por 3 a 1. Los parciales del éxito pilarense fueron 25-13, 23<25, 25-12 y 25-18. Esta escuadra local marcha 11° en su tabla de valores.

El terceto de victorias de Muni Pilar se completó con el éxito de la divisional que cerró la jornada, la Sub 21. Luego de un primer set muy equilibrado (26-24), los pilarenses ya no encontraron mayores dificultades y corrieron raudamente a un triunfo estupendo por 3 a 0. Los otros dos parciales fueron 25<13 y 25-20. El Sub 21 de Pilar está protagonizando un gran cierre de fase regular y ya se muestra 7° en su tabla, siendo el mejor equipo en lo que va de la temporada.

El partido más parejo de todos los del domingo fue el de Sub 17, que se saldó con triunfo para Afalp por 3 a 1. Los de El Palomar se quedaron con las dos primeras mangas por 25-20 y 25-22 pero el tricolor achicó distancias al apropiarse del tercero por 30 a 28. Pero la ilusión no duró demasiado ya que en el cuarto, Afalp metió un 25-21 que selló la historia. Los municipales son 16° en su tabla.

La otra victoria de los dueños de casa se dio en Sub 19 y terminó 3 a 0 con parcial es de 25-15, 25-14 y 25-19 por lo que los tricolores cayeron al 15° lugar de su tabla de posiciones.

Tras los resultados de esta fecha, la tabla general de la “C” es liderada por General Belgrano de Don Torcuato con 138 puntos y uno de ventaja sobre su escolta, San Fernando. El podio lo completa La Matanza con 135 unidades.

Los seis primeros puestos también muestran a Defensores de Moreno con 134 puntos, Instituto Superior de Carreras Paramédicas de Muñiz con 128 y Marcos Paz con 125 unidades. Muni Pilar aparece 15° en la tabla con 94 puntos.

La próxima presentación de los pilarenses está prevista para el sábado 15, cuando en el gimnasio del Instituto Almafuerte de Pilar reciba al líder de la tabla, General Belgrano, buscando puntos que le permitan subir en la tabla.