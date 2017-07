De Gennaro y Troiano pasaron por Pilar: “para vivir mejor hay que votar distinto”

Se lanzó la lista del Frente Socialista y Popular, ayer en la puerta de ATE. “El ajuste sin anestesia que hace el gobierno va a seguir” expresaron, ante una gran cantidad de personas.

El Frente Socialista y Popular lanzó ayer a sus candidatos en Pilar, con la presencia de sus máximos referentes nacionales, Víctor de Gennaro y Gabriela Troiano, candidatos a senador y diputada respectivamente. Bajo el lema de votar distinto para vivir mejor, la fuerza de izquierda presentó oficialmente su lista desde la calle Nazarre, en la puerta de ATE, ante una multitud de personas. “Tenemos la mirada puesta en lo social” enfatizó Gustavo Madeira, abogado y primer precandidato a concejal.

La lista se compone en segundo lugar por Yamila García, quien está al frente de una casa de atención comunitaria en Alberti; Daniel Llanes, trabajador de la salud y referente de ATE; Érica Hahn, luchadora ambiental. También hay una pilarense en la lista a senadores bonaerenses, Liliana Ruiz. Para llegar a octubre, el Frente necesita juntar 3 mil votos en el distrito. “Creo que vamos a superar ampliamente este primer desafío” lanzó Madeira.

Por su parte, Llanes dijo: “la plata no alcanza y tenemos dos opciones: o nos quedamos a ver la tele o salimos a la calle a pelear. Tenemos que poner gente con sensibilidad social en el Congreso y el Concejo Deliberante”.

Luego de la presentación de los candidatos locales, la diputada Gabriela Troiano manifestó que “prevenir en salud, en adicciones, en lo ambiental, está relacionado con la vida de cada uno de nosotros. Nuestra lucha es por aquellos que tienen mayores desigualdades. Pero para el gobierno la pobreza cero tiene que ver con el exterminio. A ellos no les importa que no tengamos agua potable o insumos para la salud, porque tienen para comprar bidones de agua y se atienden en clínicas privadas. Tampoco les preocupa si los jóvenes están en la calle o en la escuela, pero a nosotros sí, por ellos es nuestra lucha y no estamos solos. En esta lista hay gente que representa a la sociedad, para vivir mejor hay que votar distinto”.

Por su parte, Víctor de Gennaro expresó que “este proceso colectivo está intentando construir esperanza, cuando la mayoría de nuestro pueblo está en la depresión”. “Pilar es un lugar que se conoce por los countries, pero la realidad de la mayoría es otra. Hay entre 60 y 70 mil pibes viviendo en la pobreza, ¿qué perspectivas de futuro les damos? A mí me tocó vivir los 90, y las que salieron a pelear por los pibes que se morían de hambre fueron las mujeres. Y hoy también, además de ellas, son protagonistas los jóvenes” dijo De Gennaro.

El Frente Socialista y Popular presentó lista en 70 distritos de Buenos Aires, en los que sus dirigentes llamaron a militar el voto para superar las PASO y ser una opción en octubre. En este sentido, el ex legislador subrayó que “vergüenza tienen que tener los que gobiernan que entregan las riquezas del país y nos humillan permanentemente. El ajuste sin anestesia que hace el gobierno va a seguir, piensen en este Intendente, lo que prometió y no cumplió. No tienen sensibilidad, no les importa nada. Cuando le preguntaron al Presidente cuanto cobra un jubilado no sabía, porque está en otra cosa, en entregarle el país a los poderosos”. “Sabemos salir a pelear, ahora es hora de que gobernemos para solucionar los problemas” finalizó.