Los cortes de electricidad afectaron a todo el distrito y ocasionaron manifestaciones

Las localidades más afectadas fueron Del Viso, Fátima, Manuel Alberti, Manzanares, Villa Rosa, Luis Lagomarsino y Pilar centro. Al cierre de esta edición aún no se había restablecido el servicio en diversos barrios.

Los cortes de luz han afectado al distrito desde el comienzo de las primeras lluvias del pasado viernes dejando a miles de pilarenses sin suministro eléctrico hasta el día de hoy. Los primeros cortes del servicio comenzaron el viernes durante el mediodía en la zona de Pilar centro, extendiéndose hasta la tarde del sábado. Por otro lado, en Fátima, diversos usuarios reportaron entre el viernes y el sábado cortes que duraron hasta 15 horas.

La situación continuó agravándose en otros sectores del partido a medida que las intensas precipitaciones persistían con el correr del fin de semana tanto así que, durante el sábado, se registraron aún más cortes de luz en Presidente Derqui, Del Viso, Manzanares, La Lonja, Villa Rosa y Villa Astolfi. Además, el domingo persistieron los cortes y para el lunes, ya habían afectado a numerosos barrios de la localidad de Manuel Alberti. De la misma forma, en Manzone, hace más de seis meses se encuentran los problemas de baja tensión y los cortes en el suministro eléctrico se han hecho sentir con más fuerza estos últimos días.

Ante la disconformidad de los usuarios y la falta de respuesta por parte de la empresa EDENOR, que ya había avisado que “si hace frío la luz se va a cortar” ya sea por fallas en los sistemas por el incremento del consumo o porque la compañía tomara la decisión de interrumpir el servicio ante un posible colapso, los vecinos comenzaron a realizar cortes y manifestaciones.

En primera instancia, vecinos de los barrios Luchetti y Santa Rita (Manzanares) reclamaron frente a la puerta de EDENOR, en Chacabuco al 412, mejoras en el servicio que presta la empresa ya que los problemas con el suministro eléctrico son de larga data, debido a la baja tensión y a los cortes que duran cada vez más días. Además, contaron que al recibir las facturas de la luz observaron montos mayores a mil pesos, por lo cual, espontáneamente, se encontraron frente a la compañía para expresar su descontento y exigir soluciones. El Gerente del área comercial los recibió más tarde, evitando que la situación pase a mayores y tomó nota de las quejas, pero aún no se ha restablecido el servicio, según fue informado.

Por otro lado, estuvo la manifestación en las vías del Ferrocarril Belgrano Norte en la localidad de Del Viso, a la altura del Barrio Ferroviario, durante la tarde y la noche del lunes. Esto, que no solo afectó el servicio del tren sino la circulación de los vehículos, fue a modo de protesta por el inesperado apagón que sufrió la zona, afectando miles de familias. Asimismo, vecinos del barrio Pinazo realizaron un corte en la Ruta 8, a la altura de la curva de la ex fábrica San Sebastián, donde está el ingreso al barrio porque hacía más de 24 horas se encontraban sin electricidad, complicando incluso la situación del agua en el barrio, dejando postes de alumbrado público electrificados y perjudicando tanto a niños, embarazadas o adultos mayores por no poder calefaccionarse o no tener agua en sus hogares.

Al cierre de esta edición, el Ente Nacional Regulador de Energía, constataba que el total de usuarios sin suministro en el día de ayer rondaba en 2.960. Siendo las localidades pilarenses afectadas Pilar Centro (67), Presidente Derqui (129), Villa Astolfi (24), Villa Rosa (54), La Lonja (13), Luis Lagomarsino (8), Manuel Alberti (42) y Del Viso (35).

