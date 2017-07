A 22 años del fallecimiento de Don Augusto Zamarripa, “El reposo de un guerrero”

Al cumplirse hoy 11 de julio, 22 años de la desaparición física de Don Augusto Zamarripa (padre) director de Resumen, que sucediera a Don Osvaldo García por casi 25 años, la dirección del diario consideró oportuno reeditar la nota escrita por una colaboradora de aquel entonces, Nanda Machado, publicado el día del fallecimiento de este “guerrero” del periodismo pilarense, tal como lo define, entre otros conceptos, la pluma de esta periodista que en la década de los 90 perteneció a nuestra redacción.

Titulada “Silencio”, en la tapa del entonces bisemanario, escribió Machado: “Hace un año, cuando entrevisté a Don Augusto Zamarripa con motivo del Día de Periodista, titulé mi nota “El reposo de un guerrero”. Porque eso era, un guerrero en reposo. Que no es lo mismo que un guerrero vencido. El sabía, y me lo dijo, que después de trabajar durante 60 años no podía entrar en la inacción total y ahí estaba, erguido hasta la terquedad. Riéndose de su ceguera y de su audición escasa porque aún podía hablar, opinar y lisonjear a la periodista mujer, por periodista y por mujer.

Se consideró en esa nota un bendecido. Porque su vocación periodística se reveló temprano, ahorrándole esfuerzos vanos y lanzándolo desde la escuela primaria a la búsqueda de lo que a por fin consiguió: un medio, Resumen; para el que trabajó durante un cuarto de siglo y con el que, estoy hoy tan segura como entonces, jamás cortó el cordón.

Tal vez porque la profesión atraía demasiado, tal vez porque, como dice el poeta “el canto de la cigarra no traiciona su propia muerte”, no supo o no quiso, hasta ahora, reposar.

Quienes en él reconocimos a un “grande” que abrió como pudo un camino, que no es poco, podemos ensayar una despedida como quizás el mismo la escribía, anunciando que se retira a descansar solo un poco más: “A fuerza de sembrarte en el espíritu, florecerás Dios sabe en qué Universo… Tu nombre inmóvil brotará algún día, en la tierra fecundada del silencio… Sé que vas a una vida que perdura porque naciste de un temblor eterno (poesía española)”.