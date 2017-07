Jorge Sarghini y Mirta Tundis en Pilar: “estamos ante una situación crítica”

Los diputados de 1País criticaron la política económica del gobierno junto a los candidatos de Pilar, y enfatizaron que “tenemos una economía estancada que no genera empleo”.

Los diputados Mirta Tundis y Jorge Sarghini, ambos candidatos por el Frente 1País, estuvieron hoy en Pilar, desde donde criticaron las políticas económicas del gobierno nacional, y enfatizaron las propuestas legislativas presentadas por su espacio destinadas a bajar la inflación. Acompañados de concejales y candidatos de Pilar, los referentes de Sergio Massa apostaron a romper la polarización, “ese no es el camino, la mayoría de la población busca soluciones” sostuvieron.

Mirta Tundis es diputada nacional, especializada en temas previsionales, en tanto el economista Jorge Sarghini es el jefe de bancada del Frente Renovador en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos van segunda y cuarto respectivamente en la lista a diputados nacionales que encabeza Felipe Solá. Los candidatos brindaron una conferencia de prensa en la unidad básica de Jorge D’onofrio sobre la calle Pedro Lagrave. Sin embargo, el referente de Massa en el distrito no pudo asistir, según trascendió, debido a problemas de salud. Sí estuvieron los concejales Daniel Liberé, Adrián Maciel, Hugo Rosso, y los candidatos Flavio Álvarez, Roxana Pombo, Claudia Juanes, Diego Vivas, entre otros.

“Hoy la urgencia pasa por temas económicos y de inseguridad. La inflación es el tema más preocupante, tenemos una economía estancada que no genera empleo, pero con alta inflación que destruye los ingresos, lo cual hace que el consumo caiga. El gobierno está empecinado en la espera de las inversiones, y mientras tanto la economía sigue sin arrancar” manifestó Sarghini, ministro de Economía bonaerense entre 1997 y 2002.

“Pero no nos quedamos con el diagnóstico, hacemos propuestas. Y propusimos bajar los precios, a través de bajar el IVA a los alimentos, porque si bien somos una de las fábricas de alimentos del mundo, el precio de los alimentos sube por encima de la inflación, los impuestos que pagan los alimentos son más altos que el promedio. De allí nuestra propuesta que se basa en bajar el componente impositivo de los alimentos, el IVA. Y en nuestra provincia hemos ingresado también en el Congreso la propuesta de bajar los ingresos brutos. Se puede bajar así alrededor de un 20 por ciento los alimentos, lo cual implica unos mil pesos por mes para una familia tipo. También hemos estado juntando firmas para que se pueda tratar la ley de góndolas, una ley que existe en los países más desarrollados, y que hace que ciertas firmas no se apropien de las góndolas en los supermercados, evitando la competencia” añadió Sarghini.

“El gobierno tiene un error de diagnóstico, cuando una economía lleva cinco años de estancamiento y hay alta capacidad ociosa, la reactivación empieza por el consumo. Este gobierno apostó a las inversiones pero no generó las condiciones para que lleguen” expuso Sarghini y añadió: “nuestra economía no debe ser competitiva por bajos salarios”.

Por su parte, Mirta Tundis se refirió a la cuestión previsional y afirmó que “estamos ante una situación crítica”. “El gobierno está muy preocupado porque no sabe cómo va a sostener el pago de la reparación histórica. Recordemos que se pagó con el blanqueo, pero todos los meses hay que pagar ese aumento. Y la gran preocupación es que la relación activo pasivo no se da, el gobierno anterior dejó una relación de 1,5 y este gobierno está por debajo del 1,3, es decir que la desocupación está, y no solamente se recauda a través de los impuestos, sino de los aportes. Si no hay personas trabajando en blanco, son ingresos que no están ni en el sistema previsional ni en el PAMI” dijo.

Asimismo, la legisladora enfatizó que “para generar empleo es necesario levantarle la presión fiscal a las PYMES, que son las mayores dadoras de trabajo, tal como plantea Sergio Massa. Con más personal en blanco hay más consumo, lo cual también empuja la producción, y a su vez hay más ingresos para los aportes previsionales y el PAMI”. “Es aberrante que en el país que es fábrica de alimentos, tengamos los alimentos más caros del mundo. En Argentina un litro de leche está entre 22 y 28 pesos, y en Australia está 10” añadió.

En materia de seguridad, 1País realizó la presentación el viernes de Alerta Buenos Aires, de la mano de Jorge D’onofrio, ocasión que se aprovechó también para presentar los candidatos de la lista pilarense.