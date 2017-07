¡La ley pareja no es rigurosa…!

Un acertado informe acaba de difundir el Observatorio de Políticas Públicas sobre el uso indebido de las veredas por parte de las concesionarias y agencias de autos que se encuentran a la vera de la Ruta Pan americana, en lo que hace a las colectoras de ambos lados.

El informe no sólo nombra las agencias, sino también contiene un video donde efectivamente se muestra como estas ocupan las veredas del frente de sus comercios, impidiendo así el tránsito fluido de los peatones que tienen que sortear obstáculos, debiendo circular por la calle, cosa que representa un verdadero peligro.

Ahora bien, sería más que importante que además de controlarse estas agencias, que teóricamente contribuyen con el cumplimiento del pago de sus impuestos y tasas al mantenimiento de la vía pública de nuestro distrito, se controlen aquellos comerciantes y, en especial particulares, que exponen autos no propios sino como medio de vida o ayuda a su presupuesto, en las calles de nuestra ciudad y sus barrios, poniendo la tradicional “latita” en los techos de los vehículos, no poseyendo habilitación alguna como para efectuar este tipo de transacciones, sin pagar peso alguno como tasa o impuesto municipal, obstruyendo también la vía pública y sus veredas.

Por otra parte, estos tiempos de crisis han servido para que muchos particulares inescrupulosos en pos de solucionar su economía, algunos desocupados y otros sub ocupados, ocupen las banquinas y veredas de los caminos vecinales y rutas de nuestro distrito, del Parque Industrial y de caminos barriales, con sus puestos de choripán, venta de tortillas a la parrilla, o simplemente sándwiches fríos, sin ningún control no sólo de la sección de políticas públicas, sino también de la parte de Bromatología, ocasionando en este caso un posible perjuicio no sólo para los transeúntes, sino contra la salud de quienes deciden saciar su apetito comprando en esos puestos que no tienen control alguno.

Es para felicitar entonces la inquietud reflejada a través del informe, pero también es para recomendar que no sólo se limiten a los comercios que pagan sus tasas municipales puntualmente, sino también los que no lo hacen y ejercen el comercio “gratuitamente” a la vista de todos quienes cumplen con sus obligaciones.

A.Z.