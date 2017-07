Nuevo round: La Provincia pretende que se recuperen días de clases en vacaciones de invierno

Ante esta situación, desde Suteba Pilar aseguraron que los días fueron descontados y que la continuidad pedagógica de los alumnos no está en peligro, ya que se cuenta con un plan de contingencia.

Luego de meses de conflicto, en el transcurso de esta semana, los docentes y el Gobierno de la Provincia llegaron a un acuerdo salarial, que contempla un aumento del 27,4 por ciento para los maestros.

En ese marco, la titular de Suteba Pilar, Liliana Montiel, afirmó que “más allá del intento de recomposición salarial, nosotros vamos a seguir luchando por lo que queremos, que es una escuela digna y de calidad. Hablamos de calidad educativa, y cuando lo hacemos nos referimos a una necesidad imperiosa de contar con un mayor presupuesto que contemple la inversión en educación. Hay que seguir peleando por infraestructura, cargos docentes, comedores escolares y demás”.

Sin embargo, a pesar de que la propuesta fue aceptada con la sensación de insatisfacción de por medio no hubo tiempo para ese análisis, ya que rápidamente surgió una nueva controversia en relación al pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien aseguró que deberían recuperarse los 17 días perdidos por los paros durante el período vacacional de invierno.

Respecto a esto, la representante local del gremio aseguró: “Tenemos varios puntos para poner en palabras, en principio, cada uno de los días no trabajados fueron acompañados de un descuento. En segundo lugar, cuando hablan de la continuidad pedagógica, nosotros en cada una de las instituciones educativas tenemos un plan de contingencia contemplado dentro del proyecto institucional. Cada vez que pasa un tema puntual en cada escuela, como por ejemplo un día de lluvia donde faltan muchos chicos, o el día siguiente donde hay muchos otros que no pueden llegar por el barro que queda. Para estos casos ya hay un plan donde hablamos de la continuidad pedagógica, nosotros sabemos lo que hay que hacer. No nace ahora por las medidas de fuerza que decidimos tomar, esto ya está contemplado, y lo que hacen es subestimar al trabajador docente, a los maestros que están todos los días frente a un aula, evaluando a cada uno de los chicos para ver qué estrategia tomar y lograr lo mejor para cada uno de ellos”.

Finalmente, Montiel indicó que este es uno de los temas a tocar durante la reunión de delegados de la próxima semana, pero dejó entrever que desde Suteba ya se ha tomado la decisión de no seguir esa directiva.