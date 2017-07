Pilarense a la Selección Nacional Sub 20

Se trata de Luis Ingolotti, que tiene 17 años y actualmente ataja en Aldosivi. Surgió del baby de Sportivo. También será sparring de la Selección Mayor.

El próximo lunes, Luís Ingolotti cumplirá uno de sus grandes sueños y seguramente el que acunaron todos los que alguna vez patearon una pelota. Es que el joven arquero pilarense fue citado para la Selección Nacional Sub 20.

Ingolotti tiene 17 años, jugó al baby fútbol en Sportivo y es parte del plantel superior de Aldosivi de Mar del Plata. Aun no pudo atajar en Primera pero ha ido al banco en Reserva y sus condiciones han llamado la atención de Nicolás Diez y Sebastián Beccacece, los nuevos entrenadores del Juvenil argentino.

No es la primera vez que el pilarense estará en el predio de la AFA de Ezeiza porque a a principios de este año estuve preseleccionado en el Sub 17 pero finalmente no quedo en la lista final para el Sudamericano.

En principio, los jugadores convocados estarán concentrados en Ezeiza hasta el martes 18 y no solo serán la base del Sub 20 sino que además integrarán una selecta nómina de elementos que oficiarán de sparrings de la Selección Mayor.

En la lista de conocados también figuran nombres como los de Nehuen Pérez, Juan Pablo Tomicich, Fausto Vera, Gonzalo Maroni, Maximiliano Lovera, Facuno Colidio y Benjamín Rollheiser.