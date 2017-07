Juanes: “Me convencí de participar para poder resolver los problemas de los vecinos”

Claudia Juanes que ocupa el primer lugar en la lista de Un País expresó su compromiso con la gente, y aseguró que el espacio viene trabajando fuertemente en las necesidades como la seguridad y la economía.

Mientras los diferentes espacios reciben el visto bueno para la oficialización de todas las listas que tienen como objetivo imponerse en las internas, tanto el frente oficialista de Cambiemos, que irá con la unidad encabezada por Jésica Bortule, como la alianza Un País continúan trabajando con la mira en los comicios de octubre.

En el caso de la nómina que se consensuó por parte del espacio creado gracias al acuerdo del Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer, lo llamativo fue el nombre designado para ocupar el primer lugar. Hablamos de Claudia Juanes, una contadora pública que reside en el distrito desde hace 15 años, y fue la elegida por el senador provincial Jorge D’Onofrio para ser la cabeza en la contienda que se viene.

“Siempre estuve acompañando a Sergio (Massa), y cuando el senador D’Onofrio me pidió que encabezara la lista, pensé en como siempre me sentí cómoda en este espacio, lo evalué y acepté. Me convencí de participar para poder resolver los problemas de los vecinos, junto a mis compañeros de lista, que somos un grupo muy unido, con dirigentes que tienen gran sensibilidad social y un compromiso enorme”, contó Juanes en una entrevista radial con el programa “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5).

Asimismo, la candidata a concejal, quien estará acompañada por Flavio Álvarez y Roxana Pombo en el podio de la boleta, expresó que la intención es “trabajar para la gente, el compromiso es no pintar paredes ni pegar afiches en esta campaña. Dejar de lado eso que molesta al vecino, y destinar esos fondos a las propuestas que tenemos, por ejemplo la iniciativa ‘Alerta Buenos Aires’ de instalación de alarmas barriales”.

En esa línea, aseguró que ante la falta de publicidad y cartelería, “se llega a la gente a través de ayudar al vecino como lo venimos haciendo en el tema de la inseguridad, o en cuanto a la ayuda económica que se hace con la propuesta de ‘Bajemos los Precios’, juntando firmas para la eliminación del IVA en productos de la canasta básica. Para Un País lo más importante es cuidar el bolsillo de los que trabajan. Hay una urgencia más que evidente y reside en ayudar a quienes se les hace difícil llegar a fin de mes”.

Finalmente, Juanes sentenció que se ha logrado el objetivo de conformar “una lista que represente a todas las localidades del distrito”, y que ahora es tiempo de “seguir recorriendo los barrios, hablando con los vecinos y solucionándole los problemas con acciones concretas”.