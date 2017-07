En qué consiste Alerta Pilar, el sistema de alarmas vecinales de 1País

El programa fue presentado esta tarde en el Club Unión por Jorge D’Onofrio y los candidatos de 1País. “Vamos a agregar cada vez más alarmas” aseguró el senador.

Desde 1País reiteran que no gastarán dinero en afiches sino en la gente, y con esa premisa hoy por la tarde el Club Unión de Pilar fue escenario de una nueva presentación de Alerta Buenos Aires, que de esta forma llega, en forma de Alerta Pilar, a las localidades del distrito. De paso, el acto sirvió para presentar formalmente a los candidatos de 1País, lista que en Pilar encabeza Claudia Juanes, seguida por Flavio Álvarez, Roxana Pombo y Diego Vivas.

La presentación fue encabezada por el senador Jorge D’Onofrio, quien en diálogo con Resumen expresó que “queremos dejar de hablar de inseguridad, para aportar una herramienta que sirva en este sentido. Por eso en vez de pintar paredes o pegar afiches vamos a instalar alarmas a través de una aplicación tecnológica que sirve para que los vecinos tengan una alarma vecinal que se conecta con el 911, y además abre el grupo de whatsapp de los vecinos”.

Alerta Pilar, sistema gratuito para los vecinos, funcionará instalando una alarma en las esquinas, que tendrá bajo su órbita cuatro manzanas. Un vecino, denominado “embajador”, recolectará en una primera instancia los teléfonos de todos los habitantes de esas cuadras, para que se integren al programa. Una vez que sean cargados en el sistema, a cada uno le llegará qué día entrará en vigencia la alarma, y la aplicación para descargar y quedar conectados. Ante un hecho sospechoso, activarán la alerta desde su celular, conectando con la alarma sonora y el 911.

El sistema requiere de un mes y medio de preparación antes de empezar a funcionar. Mientras, se harán reuniones con los vecinos para explicar el funcionamiento. Se empezará a instalar en los barrios más poblados, para luego extenderse al resto del distrito.

Las alertas ya fueron presentadas en Tigre, donde hay 64 mil hogares conectados, Tandil, Morón y La Matanza entre otros partidos. “Vamos a ir de a poco pero no tenemos techo, vamos a agregar cada vez más alarmas. Y esperamos que esto en un futuro sea incorporado por el Municipio” aseguró D’Onofrio.

Aumento del delito

Por otro lado, D’Onofrio se refirió a los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, que hablan de un incremento de los delitos contra la propiedad en Pilar de un 25,9 por ciento, y una suba de un 73,3 por ciento en las violaciones, tal como publicó Resumen. “Lo primero que veo es la negación por parte del Estado municipal, a través de su secretario de Seguridad, que habla de datos sesgados y delitos no prevenibles. Me parece que los delitos son delitos y hay que ponerse a trabajar para evitarlos” dijo D’Onofrio, en referencia a las declaraciones de Fernando Martínez a Pilar de Todos, donde apunta a “discernir entre lo que se puede evitar, y lo que no (en referencia a las violaciones)”. “No vamos a negar que ha habido un incremento en el delito, eso es natural” había dicho.