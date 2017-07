Achával: “Los trabajadores no están invitados a la fiesta de los globos de Ducoté”

Esas fueron las palabras de Federico Achával luego de visitar una cooperativa de Villa Rosa. “Me sorprende que el Municipio siga haciendo campaña con globos cuando la gente no tiene plata en los bolsillos”, señaló.

El edil del Frente Pilarense, Federico Achával, quien en la actualidad encabeza una de las listas de Unidad Ciudadana que competirán en las próximas elecciones primarias acompañado por Lizzie Wanger y Santiago Laurent, visitó la cooperativa AVAN Fábrica de Autopartes de Villa Rosa, y en ese contexto señaló: “Me sorprende que el Municipio de Pilar siga haciendo campaña con globos cuando el trabajo, los comercios y la industria caen, y la gente no tiene plata en los bolsillos. No se dan cuenta que son gestión y tienen responsabilidades”.

Asimismo, Achával hizo referencia a los nuevos puntos de Wi-Fi que el Municipio lanzó en cuatro espacios públicos del distrito. “Mientras Ducoté lanza más conectividad de Wi-Fi, pierde todo tipo de conectividad con los verdaderos problemas que tiene el municipio que gobierna. Ayer (por el jueves) tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de los que, con esfuerzo y mucho trabajo, desarrollaron la cooperativa AVAN, que pasaron de pagar 7 mil pesos a 25 mil de luz, mientras que el valor del alquiler se les duplicó de 30 mil a 65 mil pesos y desde que este gobierno decidió abrir las importaciones, su producción cayó de 12 mil a 7 mil piezas. Frente a eso el gobierno municipal brilla por su ausencia”, expuso el precandidato a concejal.

En tanto, agregó que “las fábricas cierran y los trabajadores se quedan en la calle, pero también se quedan sin ninguna esperanza de un mejor futuro. Mientras los trabajadores pierden la esperanza, en Pilar el Gobierno hace lanzamientos que benefician a unos pocos. Cuatro puntos de Wi-Fi en toda la extensión territorial de Pilar es irrisorio. Sobre todo cuando vas a los barrios y sentís la ausencia del Estado tan fuerte”.

Ante el panorama que describió, Achával cerró que desde su espacio la creencia es que “hacen falta gobiernos y dirigentes más sensibles, y el gobierno de Ducoté demuestra no estar a la altura de las circunstancias. No son capaces de percibir cuáles son las verdaderas necesidades de la gente y, en consecuencia, terminan lanzando medidas que además de ineficientes, no son prioritarias. En un contexto como el actual, cada medida, decisión e inversión de recursos debe ser contundente”.