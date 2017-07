En una conmovedora carta la familia Velázquez denuncia malos tratos del estado

Aseguran que ningún funcionario les informó de lo ocurrido, sino que se enteraron por la televisión. Además, cuenta que nunca les brindaron contención, que recibieron destrato de los funcionarios de Malvinas Argentinas.

La familia Velázquez, víctimas de la tragedia ocurrida en San Rafael, provincia de Mendoza, en donde perdió la vida el joven bailarín de 19 años, Marcos Agustín Velázquez oriundo de Lagomarsino, ha denunciado públicamente malos tratos por parte de las autoridades municipales de Malvinas Argentinas y ha puesto en discusión que la persona cuyos restos despidieron sea su hermano. A través de las redes sociales y una carta que Bárbara Velázquez, hermana de la víctima, envió a La Izquierda Diario, la mujer ha contado con detalles lo que su familia debió vivir.

El crudo y desgarrador relato de Bárbara cuenta que se enteraron por televisión: “Entramos en desesperación y vimos que en la tele decían que iba a salir un avión a cargo del Municipio de Malvinas Argentinas para que puedan viajar los familiares de las víctimas de la tragedia. Otros dos hermanos llevaron a mi papá y mi mamá al lugar. Al llegar, funcionarios del municipio de Malvinas Argentinas les tomaron los datos a mis papás y les dijeron que esperen el momento a ser llamados. Cuando empezaron a llamar a los familiares a ellos no los llamaban. Se acercó mi papá y preguntó (…) los funcionarios de Malvinas Argentinas, en un total destrato, le dijeron “disculpe, señor, usted no es prioridad””, expresó.

En medio del desasosiego, la familia decidió viajar en el auto familiar, que no se encontraba en condiciones de realizar un viaje de larga distancia, hacia Mendoza. Sin embargo, la peor de las noticias le llegó por Facebook: a las 7 de la mañana fue publicada la lista de los fallecidos y allí, a pesar de las esperanzas, se encontraba el nombre de su hermano.

Cuando los Velázquez llegaron a Mendoza se dirigieron al hospital para reconocer el cuerpo de su hijo y esa fue la última vez que lo vieron. “En Buenos Aires me tocó a mí recibir el cuerpo de mi hermano, que fue trasladado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Cuando me trajeron el cuerpo el cajón estaba cerrado. Recibimos mucho desprecio por parte del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien no fue capaz de dar siquiera el pésame a nuestra familia, y de todas las autoridades. Tenemos la incertidumbre de saber si verdaderamente es mi hermano el que está enterrado. Nunca lo vimos, no sabemos si es él.”, escribió Bárbara.