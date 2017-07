Histórica actuación del Atletismo: 34 pilarenses a Mar del Plata

El cambio de Región les vino de perillas a los representantes de Pilar, que brillaron en el Regional y avanzaron en masa a la final provincial. Se clasificaron 16 atletas Sub 14, 11 de la divisional Sub 16 y otros siete de la Sub 18.

En una estupenda producción integral, los chicos del Atletismo pilarense brillaron en la instancia Regional de los Juegos Bonaerenses 2017 y terminaron construyendo una actuación histórica.

Es que 34 representantes locales ganaron sus respectivas pruebas y se clasificaron para la final provincial que se llevará a cabo en Mar del Plata.

Las competencias Regionales se llevaron a cabo en San Andrés de Giles y General Rodríguez y además de los campeones de Pilar fueron de la partida los ganadores de los otros distritos que integran la Región 6: Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha

Arman el bolso

La divisional Sub 14 (Menores) fue la que más campeones pilarenses tuvo: 16, siete de ellas en la rama femenina y los otros nueve en las pruebas masculinas.

Entre las damas, Micaela Fraga de TelViso ganó en 80 metros con vallas con un tiempo de 14,8 segundos, en los 80 metros llanos se impuso otra integrante de la Escuela de Atletismo de TelViso, Francesca Luciani, con un crono de 11,6 segundos, en tanto en los 1200 metros ganó y se clasificó Candela Lugo de la Agrupación “Norma Ramos” de Derqui con una marca de 5,09,08 minutos.

En los 2000 metros de Marcha Atlético la más veloz fue Aldana Delgado, también de la “Norma Ramos” con 15,34,5 minutos, la prueba de Lanzamiento de Disco se la quedó Lola Martene (17,66 metros) de Tel Viso, mientras que en la Posta 5×80 metros venció el equipo de TelViso integrado por Juana Souto, Micaela Fraga, Serena Santos, Lola Martene y Francesca Luciani, quienes clavaron un tiempo de 57,4 segundos.

Entre los varones, Thomas Pufahl d ela Escuela Municipal de Atletismo (EMA Pilar) confirmó su favoritismo y se quedó con lo 80 metros con un registro de 10 segundos clavados. También clasificaron Thiago Casseta de Tel Viso en los 150 metros (18,4 segundos), Jorge Domínguez Caballeros de la “Norma Ramos en los 1200 metros (4,21,29 minutos), Rubén Recalde de la Escuela N° 26 en el Lanzamiento de Bala (7,29 metros) y Nahuel Schaab Lovera en Lanzamiento de Martillo (13,54 metros).

El cuadro de campeones regionales entre los Sub 14 se completó con la Posta 5×80 metros que conformaron Francisco Coppini, Diego Benítez Brítez, Lautaro Aguilar, Daniel Luna y Thomas Pufahl (56,8 segundos).

En la categoría Sub 16 (Cadetes) hubo 11 clasificados. Tres de ellos avanzaron en la rama masculina: Manuel Rodríguez Reyes (colegio Saint Matthew’s) ganó en los 100 metros con un crono de 11,8 segundos, Wilman Sulca Huamani avanzó en los 4000 metros y Silver Peralta (Escuela Municipal de Atletismo) lo hizo en Salto Triple con 11,12 metros.

Entre las damas, Luz Márquez de Tel Viso venció en los 100 metros con vallas con un reloj de 18.4 segundos, María Paz Noailles (TelViso) la imitó en los 300 metros con 52,6 segundos, en tanto Victoria Gil Roces (Saint Matthew’s) venció en los 800 metros con 3,09,05 minutos.

Fiorella Cristaldo de la “Norma Ramos” fue la mejor en los 3000 metros de Marcha, Luz Lafita (Saint Matthew’s) avanzó en Salto en Alto con 1,30 metros, mientras que Eliana Escobar, de la Escuela Municipal de Atletismo, se clasificó en Salto Triple con 8,52 metros.

Pilar también metió en Mar del Plata a las Posta 4×100 metros integrada por Catalina Gandulla, Luz Márquez, María Paz Noailles y Jazmín Santos (57,4 segundos).

Hay más

El listado de atletas pilarenses que viajarán a Mar del Plata se completará con los 7 deportistas que encontraron su lugar en la categoría Sub 19 (Juveniles).

En la rama femenina, la competencia de 100 metros quedó para la alumna del colegio Saint Matthew’s, Melina Álvarez González, quien paró los relojes en 13,52 segundos. En los 400 metros clasificó Guillermina Carmona (entrenada por Gastón Patiño), los 1500 metros fueron para Milagros Aldabe del Saint Matthew’s con 6,43,40 minutos, en tanto Natalia Converso, del mismo colegio, fue la ganadora en Salto en Alto.

También estará en “La Feliz” la Posta 4×100 metros del Saint Matthew’s, que clavó un tiempo de 1,01,04 minutos y está integrada por Guillermina Carmona, Natalia y Florencia Converso y Melina González Álvarez.

Habrá dos varones Sub 18 de Pilar en la final provincial Uno será Felipe Alfonso (Saint Matthew’s), quien venció en los 100 metros con un cronómetro de 11,08 segundos, y el otro Gaspar Álvarez Litardo de TelViso, quien buscará el oro en el Lanzamiento de Bala. Clasificó con una marca de 14,36 metros.