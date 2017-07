Trindade contestó las críticas de Achával contra áreas municipales

El presidente del Concejo Deliberante salió con los tapones de punta luego de que Federico de Achával señalara falta de trabajo en diversas áreas del Municipio.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante y referente de Espacio Abierto, Gustavo Trindade, quien además ocupa el segundo lugar en la lista de precandidatos a concejales del oficialismo, utilizó el local de su espacio para darle rodaje a los primeros duelos de campaña.

Acompañado de dos funcionarios que comparten los colores de Espacio Abierto: el director de Prevención de Adicciones, Daniel Agostino, y el secretario de Cultura de la Comuna, Julio Zapata; el legislador local acusó al concejal Federico de Achával de “mentiroso”, en respuesta a críticas que el edil había realizado sobre esas áreas municipales.

“Convoqué a mis compañeros para que le cuenten a la comunidad lo que están desarrollando en cada una de sus áreas, ya que el concejal Federico de Achával es un mentiroso”, sostuvo el presidente del Concejo.

“Miente cuando dice que la dirección de Prevención de Adicciones del Municipio de Pilar no está haciendo nada o que Cultura no está haciendo nada, y me pregunto si él no se acuerda de donde viene. Desde el 2011 como concejal, luego pasando a ser secretario de Gobierno, Jefe de Gabinete e Intendente interino, qué hizo por la cultura –se preguntó- desde el 2011 hasta ahora, presentó la declaración de interés municipal por un libro y por un evento, mientras que por las adicciones no hizo nada”, continuó Trindade. Cabe recordar que en ese sentido, la Dirección de Prevención de Adicciones, fue creada a partir de una ordenanza de fines de 2015 impulsada por el edil de Espacio Abierto.