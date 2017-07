Muni Pilar fue contundente y acecha a Timón

Le ganó con facilidad 64-14 a Arenal y sigue a un punto del líder Timón, que en su cancha despachó a Malvinas 51-45. El batacazo lo entregó Las Gonzas, que dejó sin invicto a Belgrano de Zárate al derrotarlo 46-45 en tiempo suplementario.

Confirmaciones y sorpresas dejó la disputa de la 7° fecha del torneo de la flamante Liga Municipal de Básquet Femenino, que se sustanció en el gimnasio del club Timón de Jáuregui ante un buen marco de público.

Entre las confirmaciones se cuentan los buenos triunfos del líder Timón y del recuperado Muni Pilar, que es uno de los escoltas a solo un punto, mientras que el gran golpe de escena lo dio Las Gonzas, que transita por la zona baja de la tabla y dejó sin invicto a Belgrano de Zárate.

Actuando como locales, Timón se hizo fuerte y despachó sin mayores complicaciones a Malvinas por 51 a 15 para continuar como líder de la competencia. Las de Jáuregui sacaron rápidas diferencias y al final del primer tiempo la historia ya estaba sentenciada con un parcial de 27 a 4.

Y aunque las punteras bajaron un poco la intensidad en el complemento, nunca permitieron la reacción del visitante que solo alcanzó a maquillar los números finales del partido.

Roxana Aiello anotó 13 puntos y fue la máxima anotadora de Timón, equipo en el que también destacaron Claudia Gamboso (10) y Noelí Martini (8). En el perdedor la mejor fue Cecilia Casas, autora de 10 unidades.

El que no dio lugar a ningún golpe de efecto fue Muni Pilar, que se vio las caras con Arenal de Ingeniero Maschwitz y le ganó por un amplio 64 a 14. Con el parcial inicial de 16-2, las dirigidas por Daniel Oroná se escaparon hacia una victoria incuestionable. Los otros tres cuartos se saldaron con éxitos pilarenses por contundentes 16-6, 11-2 y 21-4.

Katia Rodríguez convirtió 19 puntos y fue la figura de la escuela Municipal de Básquet Femenino. También se lucieron Daniela Kohan (10) y Yamila Ugalde (6). Entre las perdedoras, la mejor fue Ana María Nievas con 10 tantos. De esta manera, las municipales siguen a un punto de la cima.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el equipo de Las Gonzas, que parecía ir muy de punto frente a Belgrano de Zárate pero se terminó llevando un triunfazo en tiempo suplementario por 46 a 45. De esta forma, le sacó el invicto a las zarateñas.

Tras un primer capítulo cerrado y parejo (7-7), Las Gonzas se llevaron el segundo tramo por 12 a 5 y arribaron al descanso largo 19-12. Profundizaron esa ventaja en el tercer período (10-6) pero Belgrano se vino con todo en los 10 minutos finales y llegó a empatar el partido en 36, obligando a la disputa de un tiempo extra.

Allí continuó la paridad pero Las Gonzas lograron soltar el festejo tras un infartante 10 a 9. Natalia Romero aportó 15 puntos para las ganadoras, en tanto Luciana Caballaro anotó otros 10. En la escuadra zarateña brillaron Daniela Sánchez (10) y Carla Tello (15).

En el duelo que completó la jornada, El Cruce de José. C. Paz no tuvo mayores problemas para deshacerse de El Porvenir de la misma ciudad por 45 a 27. El Porve es el único elenco que aún no ha ganado en las siete fechas del certamen.

El Cruce puso toda la carne en el asador durante el primer tiempo y le dio réditos ya que acabó esos primeros 20 minutos ganando 25 a 15 y aunque El Porvenir mejoró algo en el segundo tiempo, no alcanzó a torcer una historia que ya estaba definida.

Bárbara Cornejo de El Cruce fue la figura del encuentro con 16 puntos, en tanto Paulina Caprarulo aportó otros 6. Entre las perdedoras las mejores fueron Haydee Díaz con 8 tantos y Noelia Gómez con 6.