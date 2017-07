Listas observadas por el PJ, denuncian “manejo fraudulento y dedocracia”

El Frente Justicialista solo oficializó una nómina y dejó cuatro en el camino, que buscarán competir igualmente. Uno de los espacios hizo ayer una presentación en La Plata.

Las listas observadas por el Frente Justicialista bonaerense todavía apuestan a ser parte de las elecciones y disputar las PASO con la única lista oficializada hasta el momento, la que encabeza Valeria Domínguez. El resto, las de Juan Manuel Moraco, Sebastián Pérez, Romina Nogués y Mario Sánchez, fueron observadas pero tomaron medidas para poder ser parte. De hecho, desde uno de estos espacios, se presentó en La Plata una denuncia por manejos fraudulentos.

“Estamos haciendo una presentación en conjunto, mediante abogados y escribanos, con compañeros de otros distritos que están en la misma situación. Nos vamos a presentar legalmente a la Junta Electoral de la provincia. Denunciamos manejo fraudulento y dedocracia para bajar las listas” dijo Romina Nogués, quien busca encabezar una lista que represente la alianza entre Guillermo Moreno y Mario Ishii, en diálogo con Resumen.

“En nuestro caso, la lista no tiene ninguna observación, dice que no está cargada en el sistema. Pero nunca nos dieron la clave y usuario para poder cargarla, hicimos las presentaciones pertinentes toda la semana pasada, incluso en La Plata. Los apoderados del Frente Justicialista liderado por Randazzo son los que nos tenían que pasar las claves y usuarios, y no lo hicieron” amplió Nogués.

Desde el espacio de Juan Manuel Moraco se señaló a este medio que el sábado se enmendaron las cuestiones observadas por el Frente Justicialista, en su caso un error en el cupo de género para los consejeros escolares, y un exceso de concejales suplentes, por lo que están confiados de poder participar finalmente. En el caso de la lista que encabezaría Sebastián Pérez se observó un faltante de DNI para los concejales suplentes, y en el de Mario Sánchez no está especificado el motivo.

Lo cierto es que si bien por el momento la única nómina aprobada para competir es la que encabeza Valeria Domínguez y secunda Christian Rasmussen, aún hay chances de que jueguen las listas observadas. Esta semana debería haber novedades al respecto.

“Todavía no está dicha la última palabra, porque el órgano facultativo para oficializar las listas es la Junta Electoral Provincial. Todos los partidos políticos tienen que enviar las listas que oficializaron, y las que no también. Con esta descargo que estamos haciendo esperamos que la Junta se expida respecto a estos manejos turbios y poco claros” señaló Nogués. “Estamos denunciando proscripción por parte del randazzismo”, enfatizó.

De esta forma, por el momento los únicos en tener internas durante las PASO serían los enrolados en Unidad Ciudadana, que tendrán cuatro listas, encabezadas por Federico de Achával, José Molina, Iván Giordano y Fabián Pitronaci. En 1País, por su parte, se habría bajado la lista presentada por Osvaldo Pugliese, en favor de la que encabeza Claudia Juanes.