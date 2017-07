Laurent: “Es un gobierno que no soporta las críticas opositoras”

El actual concejal y precandidato por Unidad Ciudadana habló sobre las reacciones y acusaciones que llegaron del oficialismo, luego de que su compañero de espacio remarcara errores de la gestión.

Luego de las declaraciones de Gustavo Trindade, quien acusó de mentiroso al concejal Federico de Achával por críticas del edil hacia las áreas de Prevención de Adicciones y Cultura de la Comuna, fue Santiago Laurent, actual legislador por el Frente Pilarense y precandidato de Unidad Ciudadana, el que salió a hablar sobre el entredicho.

“Es cierto que Federico hizo críticas sobre cultura, y las expresiones de Trindade están en el marco de un gobierno que no soporta las críticas de opositores, que quiere demostrar hacia la sociedad que son algo nuevo, que tienen una política democrática y de diálogo, cuando en el fondo son algo autoritario que no soporta que se marquen los errores y persigue a militantes a través de la policía municipal, utilizar las cámaras del COM para monitorear la actividad política opositora”, sostuvo Laurent.

Finalmente, señaló que “lo que está claro es que esta reacción, con esta bajeza y estos ataques, son una demostración de este gobierno. En términos personales, creo que la gente ya no escucha ni le da validez a esta clase de dirigentes que han pasado por toda clase de partidos y que demuestran que la única convicción que tienen es la de renovar su banca sin importar detrás de qué discurso sea”.