Vázquez: “una vez que probas el footgolf no lo podes dejar”

Con tan solo ocho años de historia, la disciplina está dispuesta a seguir sumando adeptos e incluso, llevarla a los próximos Juegos Olímpicos. Y aunque muchos lo desconozcan, Argentina es la mayor potencia a nivel mundial.

Dos deportes totalmente opuestos se conectaron casi sin explicación en el 2009. El fútbol y el golf, dos actividades diferentes, dos pasiones contrastantes, pero que unidas crearon una curiosa disciplina llamada Footgolf.

Criticada por muchos pero también amada por otros tantos, lucha cada día para que más persones deseen practicarla. Solo para aquellos que se animen a meterse en un camino de ida, ya que los que lo practican aseguran que “una vez que lo probas no lo podes dejar”.

El pilarense Ezequiel Vázquez (32) es uno de los que ha caído en esa red. Hace un tiempo, navegando por Facebook se topó con una curiosa publicación ilustrada por un hoyo y una pelota.

“Todo lo que tenga que ver con el fútbol me llama la atención. Entré para ver de qué se trataba y cuando descubrí que era la mezcla de golf con fútbol me ilusioné y me dije: ‘yo tengo que jugar a esto’” comenzó relatando Vázquez, el 10° mejor footgolfista dentro de la Liga Profesional.

¿Eran dos deportes que por separado te llamaban la atención?

Para nada. El fútbol sí porque lo amé desde chiquito por una cuestión de que mi abuelo y mi padre fueron futbolistas. Pero el golf no.

Mi papá lo miraba mucho y siempre estaba la discusión de: ‘por favor cambiá la tele’ y él me decía: ‘miralo que es un deporte interesante’. Con el tiempo le agarré un poco el gustito y cuando descubrí el Footgolf, terminé de amarlo. Hoy en día veo todos los torneos.

¿Cualquiera puede practicarlo?

Hay cientos de jugadores nuevos todos los meses, sin exagerar. Son muchos los que se animan en diferentes rincones del mundo.

¿Cómo son los entrenamientos de un footgolfista?

Al ser un deporte amateur es más complicado. Por temas de trabajo y estudio, son pocos los que le pueden dedicar tiempo al ejercicio. Pero el que realmente quiere, puede. Todos los días trabajo hasta las 5 de la tarde y cuando salgo me voy directo al gimnasio.

Cuando tengo tiempo voy y entreno en la cancha. Pongo un aro de gimnasia y comienzo a patear las veces que pueda. Hay gente que practica a un costado de Panamericana por la noche. Eso te da el indicio que no es un tema de espacio sino de ganas.

Es decir que no es necesario ir a una cancha profesional….

Sería ideal pero no es necesario en la rutina de entrenamientos. Esto es como todo en la vida, si lo queres, te la arreglas para conseguirlo como sea.

¿Es un deporte individualista o compiten en equipo?

Si bien uno compite individualmente, también hay torneos por equipos. Lo que nosotros decimos es que el Footgolf es una familia. Es lo que tiene de lindo, se comparte todo, viajas con doce personas, la gente del interior te ofrece la casa para que te puedas alojar. No importa de dónde seas, te reciben como si fueses un familiar.

La única vez que viajamos como “delegación” es cuando competimos afuera. Se juntan y viajan como delegación argentina.

¿La llegada del Mundial a Argentina (Pilar) ayudó a atraer mas personas?

Sin dudas. Más allá de que la difusión no fue como la que tendría que haber tenido, el haberse jugado acá atrajo a mucha más gente de la que pensábamos y sacó el prejuicio de las personas que no estaban tan interiorizadas en este deporte. En el mundial se presentaron 23 argentinos y footgolfistas de 28 países, algo así como 320 jugadores.

¿Cómo es la reacción de las personas que no conocen el Footgolf?

Tienen muchos prejuicios. Han dicho infinidades de cosas pero es como todo. La gente habla de las cosas que no conoce. Cuando saben de qué hablamos, se les despierta la misma pasión que a nosotros.

Dicen: “estos patean la pelota y no hacen nada”, pero no es solo eso. Jugas en contra tuyo, contra la cancha. No hay nada mejor que patear la pelota tres horas, al aire libre, escuchando los pájaros, tu mente se despeja completamente. Es increíble.

Hace poco se lanzó el proyecto para que comience a ser un deporte olímpico ¿lo ves como algo posible?

Se está luchando mucho para eso. De hecho el presidente de la Asociación Argentina de Footgolf está iniciando los trámites para que pueda hacerse realidad. Por lo que se rumorea, está casi confirmado que para el 2024 sea el primer año del Footgolf en los Juegos Olímpicos.

¿Qué cambio sentís que va a producir la confirmación?

Le va a cambiar la vida a muchos. Más allá de que en los JJOO hay muchos deportistas amateurs, el Footgolf está dando mucho que hablar y está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Finalmente se podrá transformar en un deporte profesional.

¿Los argentinos reciben apoyo?

Si. La secretaría de Deportes del gobierno nos dio un subsidio y están trabajando para poder concretar este proyecto y que pueda seguir creciendo.

¿Qué otros proyectos en carpeta tiene el Footgolf a nivel nacional?

Acá se está jugando la Liga Profesional. A fin de año se cerrará el World Tour en Argentina con una copa de 500. También se está planeando la Copa de Las Américas, certamen que se juega en Uruguay, Brasil y por último Argentina y que repartirá 1500 puntos.

Internamente también se realizan torneos en diferentes puntos del país. Lo cierto es que el Footgolf está más enfocado en la Liga Profesional que es lo que engloba todo y las fechas del tour mundial.

¿Qué dimensión tiene la disciplina en Pilar?

No es muy conocido. Si bien hay una cancha, la primera que hubo para entrenar, la gente no se sumó tanto como en otros lados. Una vez que terminó el mundial se notó la gente que poco a poco se fue sumando, pero duró poco.

Tengo fe de que va a crecer en este tiempo. En Los Alamos te podes hacer socio con una pequeña cuota y podes ir a entrenar las veces que quieras.

Son muchos los deportistas que están interesados en esta actividad ¿Hay algún famoso que se haya sumado a la disciplina?

Por suerte sí. Está Fabián Ayala, Pablo Aymar también se acercó a jugar con nosotros, y varios jugadores de futbol.

Tu papá es uno de ellos..

Si, y se metió por mi culpa (risas). Cuando vi el anuncio en Facebook, la primera persona a la que le conté fue a mi papá. Ese día lo recuerdo porque estábamos por comer un asado todos en familia. Le dije: “Papá vamos”.

Ese domingo fuimos a ver de qué se trataba y lo enloqueció. Siempre decimos que el Footgolf es como una enfermedad, una vez que lo conoces no lo podes dejar. Es una adicción.

Eso también demuestra el apoyo que tenes de tu familia.

Si y agradezco a mi novia que me tiene una paciencia de oro. Los fin de semana prácticamente no estoy. Si no estoy jugando en el interior estoy viajando para entrenar y no vengo hasta la semana que viene.

Cuando se te van dando cosas importantes uno sube. Tenes que temer esa gente que te baje y la familia es perfecta para eso.

¿Cuál es la potencia mundial?

Hoy por hoy es Argentina. Tiene los mejores jugadores del mundo. El útlimo campeón mundial fue Cristian Otero y si no me equivoco, en el top ten, metimos cuatro jugadores. Hay grandes exponentes que son muy reconocidos y que nos están representando de la mejor manera. Pisando viene Inglaterra.

¿Cuál fue el último torneo que jugaste?

Fue la Liga Pro hace tres semanas, en Záarate. Afortunadamente salí tercero por desempate con cinco jugadores.

Tenes un nuevo proyecto en mente junto a otros footgolistas ¿Es así?

Hicimos un equipo llamado Las Águilas. El nombre tiene que ver con el Footgolf en sí. El grupo está con compuesto por cinco jugadores: Fabián Ayala, Sergio Vázquez (ex jugador de la Selección Argentina y papá de Ezequiel), Nicolás García, Diego Rabal y yo.

Empezaremos a recorrer todo el país brindando clínicas de Footgolf para que vean en diferentes partes donde no llega la disciplina y puedan enterarse de que se trata este apasionante deporte. Entrenarán con nosotros y verán cómo es un día en la vida de un jugador. El proyecto arranca en julio, solo estamos esperando las vacaciones para que los chicos también puedan hacerlo.

¿Qué cambios produjo en tu vida este deporte?

Esto es un sueño, una segunda oportunidad que me dio la vida. Lo tomo como un desafío, pero no deja de ser un deporte. Esto se disfruta y no se padece a pesar de que los resultados no se den como queremos. Si bien está la familia y los amigos que siempre apoyan, siento que el Footgolf está en el podio de mi vida.

Este fin de semana, Vázquez jugará un torneo por equipo con Las Águilas en Los Álamos, una de las pocas canchas del país, ubicada en La Lonja.

El Footgolf en Argentina

En el año 2010 se fundó la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG), con el objetivo de desarrollar, promover y difundir el deporte en todo el territorio argentino. El 19 de marzo de ese mismo año se realizó el lanzamiento del deporte en La Reserva Cardales, con la participación especial de reconocidos jugadores profesionales de fútbol, rugby y destacados periodistas deportivos. Durante la temporada se llevaron a cabo cinco torneos abiertos en tres canchas de golf diferentes, suceso que comenzó a crecer sin límite a través de los últimos años.

Sus orígenes y reglamento

El FootGolf es un deporte que nació en Holanda en el año 2009. Consta en introducir un balón de fútbol en un hoyo de 52 centímetros de diámetro con el pie y en la menor cantidad de golpes posibles.

Las reglas del FootGolf están mayormente basadas en las del golf, ya que el objetivo y la dinámica del juego son similares. La superficie sobre la cual se practica este deporte es en los mismos campos de golf, los cuales se adaptan para su normal desarrollo. Los mismos presentan hoyos Par 3, Par 4 y Par 5, y se juega tanto a 9 como a 18 hoyos, al igual que en el golf. Asimismo, es un deporte que puede jugarse tanto a nivel individual como por equipos.

Belén Gómez