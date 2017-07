ANSES de Del Viso continúa trabajando con escasos recursos

Con vidrios rotos, poca infraestructura en cuanto al cableado para las computadoras y escaso personal, la oficina delvisense mantiene sus puestas abiertas e incluso atiende afiliados de Malvinas Argentinas.

La situación problemática que vive la oficina de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ubicada en Del Viso comenzó en enero por rumores de cierre por falta de personal. A pesar de que en su momento la situación fue esclarecida y la oficina delvisense no cerró sus puertas, los problemas no han cambiado.

“Del Viso hoy está sufriendo los mismos problemas que en un principio, no se ha hecho nada. Tenemos falta de personal, falta de espacio y además, no hemos recibido ningún arreglo de infraestructura, o cables de red. Estamos trabajando como podemos”, afirmó Sebastián Migliore, delegado de APOPS gremio específico y mayoritario en ANSES, en diálogo con Resumen. Asimismo, aseguró que la sede de Malvinas Argentinas hace más de un mes se encuentra cerrada por refacciones, por lo cual, la cantidad de gente que se atiende en Del Viso, continúa en aumento.

“Seguimos con los vidrios rotos, con alargues para poder conectar las computadoras, estamos igual que en un principio, no tuvimos ninguna solución. Están todos los pedidos elevados desde hace meses, junto con los reclamos a infraestructura para que esto se arregle y se pueda trabajar con normalidad”, explicó. Luego, aseguró que la baja de las pensiones no contributivas, la suspensión de 95 mil planes Progresar, y el posible pedido a los beneficiarios de pensión por viudez que presenten nuevamente los papeles “contribuye a que el humor del público no sea el mejor, sumándolo a las condiciones de trabajo”.

En ANSES Del Viso atienden entre 400 y 500 personas por día, a pesar de la falta de recursos, que provienen también de Malvinas Argentinas. Migliore asegura que se realiza todo lo posible para continuar con la buena atención que destaca a la oficina. Por último, asegura que otro problema que deberán enfrentar es un nuevo cambio de jefe. “Son puestos políticos y lo sufrimos porque no tienen nada que ver con la seguridad social, y, si bien se habla de una reducción del estado en general, desde APOPS no permitiremos que ningún trabajador se quede sin trabajo”, finalizó Sebastián Migliore.

Paro nacional

Desde APOPS ayer se declaró un paro nacional luego de lo ocurrido en Mar del Plata, cuando un hombre de 91 años se suicidó dentro de las oficinas de ANSES. “Hace meses venimos con una pelea, el 19 y el 22 hubo dos paros muy fuertes en ANSES en donde denunciamos todas estas cuestiones, pero este hecho nos llevó a poner un parate a la situación. Es tremendo lo que ocurrió”, comentó Migliore.