Tragedia de San Rafael: Conmovedora carta para una de las víctimas pilarenses

Se trata de las palabras de Agustín Ramírez, novio de Marcos Velázquez, el joven bailarín de Lagomarsino que falleció en el accidente ocurrido en Mendoza.

La tragedia de San Rafael, Mendoza, que alcanzó a dos pilarenses entre los fallecidos por el vuelco del colectivo que trasportaba a alumnos y familiares de la escuela de danza Soul Dance Studio, de Grand Bourg, tuvo un nuevo capítulo con la carta que publicó Agustín Ramírez, novio de Marcos Velázquez el chico oriundo de Lagomarsino que se encontraba entre las 15 personas que perdieron la vida.

A través de las redes sociales, la pareja del joven bailarín de 19 años que fue víctima del terrible accidente, dejó ver su dolor y el cariño por la persona que perdió: “Hoy el cielo tiene una nueva estrellita, un nuevo ángel, mi ángel guardián. No caigo, no quiero entenderlo, te me fuiste mí amor, nos dejaste solos, necesito volver a escuchar tu voz, ver esa sonrisa, pelearte solo para hacerte enojar y después llenarte de besos y abrazos, no me entra en la cabeza, ¿por qué vos?”.

Respecto de su propia pregunta prosiguió, “si eras la mejor persona del mundo, a pesar de tu mal humor y tu cara cuando te enojabas eras TODO. Te admiraba, el aguante que tenías, con el trabajo, los ensayos, llegar tarde y levantarte temprano solo para hacer lo que amabas, eras mi ídolo, te faltaban tantos escenario por pisar. La persona con la que elegí caminar a la par, con la que compartí miles de momentos, desde los peores hasta los mejores, lloramos juntos, reímos juntos, nos enojamos, nos dejamos, volvimos por todo el amor que nos teníamos y por qué no podíamos estar el uno sin el otro”.

La carta se viralizó rápidamente y llegó a miles de personas que optaron por compartirla para así acompañar a Agustín en un momento tan difícil como este.

En ella también expresó: “Que va a ser salir de trabajar y ya no verte en línea para contarte cómo me fue, o verte esperándome para que me hagas olvidar de todos los quilombos como lo hiciste siempre. ¿Cómo voy a hacer para seguir sin vos? Si eras mí cable a tierra, voy a necesitar tus cagadas a pedo, tus consejos, tu hombro para llorar, tu mano para dormir abrazados como lo hicimos durante un año y dos meses y así fuimos felices. Te voy a llevar en mí corazón hasta que mí corazón deje de latir, voy a recordarte todos los p… días de mí vida, voy a prometerte cumplir cada una de las metas que nos propusimos juntos, voy a terminar nuestro cuartito y demostrarte que pude y yo se que estés dónde estás vas a estar tan feliz… te voy a estar enormemente agradecido negro, y te juro por Dios que una gran parte de mí se fue con vos, que en paz descanses chancho, TE AMO HOY Y SIEMPRE AMOR DE MI VIDA”.

Cabe recordar que además de Marcos Velázquez, en el accidente perdió la vida Fátima López, una mujer de 33 años, oriunda de Manuel Alberti que acompañaba a sus dos pequeñas de 7 y 10 años, alumnas de la escuela de danza.