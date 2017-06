Una madre agredió a una maestra en Fátima

La interceptó en el pasillo y, luego de insultarla, la agarró del cuello y le rasguñó el rostro. La denuncia fue radicada en el Destacamento de Fátima y se ha notificado a la madre de la causa por Lesiones.

El pasado miércoles 21 de junio una de las maestras de la Escuela Primaria Nº 17 “Manuel Belgrano” de la localidad de Fátima fue agredida por una madre en una reunión de padres en donde se entregarían los boletines de los pequeños. “Nosotras estamos todas conmovidas, entristecidas y enojadas por la situación. Esto nunca sucedió en Fátima, es una comunidad muy tranquila”, contaron las maestras.

En el marco de la reunión, una de las mamás de los pequeños que se encuentran en segundo grado, comenzó a agredir a la docente a pesar de las quejas de los padres y, al parecer, el problema tendría que ver con la situación pedagógica del niño .“Esto ya venía de hace un tiempo, le mandaba notas subidas de tono pero nunca se presentó cuando la citaban, siempre concurrían los abuelos del pequeño”, expresaron.

Minutos después que finalizara la reunión, cuando la maestra se encontraba en el pasillo, la mujer se acercó y tras cruzar algunas palabras, la agredió. “La agarró del cuello, como ahorcándola, le rasguñó todo el cuello, la cara y la agarró de los pelos. En ese momento, los padres y las docentes que aún permanecían en el establecimiento intervinieron, por lo cual se cerró la escuela y se llamó a la policía”, explicaron las docentes a Diario Resumen.

La denuncia fue radicada en el Destacamento de Fátima momentos después de la agresión y se constató que la docente presentaba lesiones. “La agresora está procesada por Lesiones, y ya fue notificada de la causa. Cuando llamaron del colegio, rápidamente nos dirigimos al lugar. Esta mujer la agarró del cuello, la apretó y la lastimó con las uñas”, contaron a Resumen desde la policía. En la causa intervino la UFI Nº 1, a cargo del Dr. Raúl Casal.

“Ella está angustiada, triste y tiene miedo, no está yendo a la escuela. Ahora vamos a esperar como sigue la parte administrativa con la situación de conflicto y la resolución en lo legal, no queremos que sea algo que quede en la nada, que no sea un caso más. Queremos que esto se sepa, hoy es nuestra compañera, mañana puede ser otra y así en otras escuelas”, finalizaron.