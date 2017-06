Sin recarga de SUBE en los kioscos hasta el viernes

La enorme mayoría de los kioscos pilarenses adelantó que adhiere a la medida, en reclamo de que el Estado abone una comisión por el servicio.

Los kiosqueros reclaman que se les pague una comisión rentable por el servicio de recarga de SUBE, por lo que no brindarán esa prestación desde la primera hora de mañana, y hasta la última del viernes, sumando unas 72 horas de protesta. La gran mayoría de los comercios pilarenses consultados adelantó que se sumarán a la medida, mientras recibían un mayor caudal de clientes que el habitual para recargar sus tarjetas antes de empezada la jornada de mañana.

“La idea es no cobrarle más al usuario, que el Estado se haga cargo del margen que corresponde” comentó Adrián, kiosquero de Pilar centro. “El Estado no nos da nada, y encima hay que poner la plata por adelantado para que te acrediten” añadió, y manifestó que “la idea es que todos nos pleguemos”.

La mayoría de los kiosqueros del centro de la localidad se expresaron en el mismo sentido: “no deja ganancia, y queremos que la dé” dijeron, “queremos que el Estado nos dé una comisión” fueron los argumentos más comentados. La mayoría de los comercios cobra un adicional de 1 o 2 pesos por recarga al usuario.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. Un comerciante que tiene su kiosco sobre Rivadavia, a metros de la plaza, adelantó que no se plegará a la medida, ya que no cobra ningún tipo de recargo a sus clientes. “No cobramos recargo, es nuestra estrategia, eso atrae a los clientes” dijo. Sin embargo, señaló que “sería bueno que el sistema diera un porcentaje, porque los kioscos somos la principal boca de expendio para recargar la SUBE”.

Por su parte, algunos directamente optan por no ofrecer el servicio debido a la falta de ganancia. Una kiosquera, desde la Terminal, sitio con alta circulación de tránsito, manifestó que mientras atiende una recarga, puede perder otra venta.

La medida fue convocada por la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU), en pedido de que el Estado asegure una rentabilidad del 15 por ciento por el servicio, y así no cobrar más un adicional al cliente. La medida durará hasta el viernes inclusive, e incluye carga virtual de celulares.