Los trabajadores de Pepsico tomaron la planta de Vicente López

Se concentraron a las 6.30 en la puerta de la fábrica, ubicada en Roca y Posadas y luego de una asamblea, aprobaron tomar la fábrica para defender sus puestos de trabajo.

Los trabajadores de la multinacional Pepsico tomaron hoy las instalaciones de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, en rechazo al cierre del establecimiento anunciado la semana pasada y en defensa de los 600 puestos de trabajo.

“Vamos a ocupar la planta, lo único que queremos es seguir trabajando. No queremos plata, porque se nos escapa como arena entre los dedos, queremos seguir dándole dignidad a nuestras familias”, planteó Luis Medina, uno de los delegados de trabajadores en declaraciones a Radio La Plata.

La decisión de ocupar las instalaciones de la fábrica fue adoptada durante una asamblea que se desarrolló en el lugar, al costado de la Panamericana (en donde anteriormente habían anunciado hacer un corte) con un fuerte operativo policial, que pretendía evitar la interrupción del tránsito. “La toma de fábrica se votó en asamblea”, informó a Télam Leandro Gómez, uno de los miembros de la comisión interna de la planta. Durante la asamblea, los trabajadores se refirieron también a la conducción del gremio de la Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, y lo cuestionaron por “no pelear para defender los puestos de trabajo”.

Por otro lado, consultado por el cierre de la planta, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que “hay algunas decisiones de las empresas” que desde el Gobierno no acompañan, “y menos en estos momentos”. Por su parte, la fábrica confirmó en los últimos días la decisión y argumentó que se “trasladará la producción a su sede de Mar del Plata”, donde podría ocupar unos 150 de los trabajadores que se desempeñaban en Florida. Ante esta situación, los empleados se concentraron en la puerta del establecimiento durante la mañana del lunes y resolvieron “ocupar” la planta. “Estamos abiertos al diálogo, pero el sindicato de la Alimentación, que conduce Rodolfo Daer, resolvió no pelear más. Queremos que una vez los sindicalistas se pongan al frente de la lucha de los trabajadores”, aseguró Medina.

Los delegados mantuvieron durante las últimas horas reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo para acordar una solución. “Nos ofrecieron una indemnización del 200 por ciento y nueve meses de obra social, pero nosotros no lo firmamos, porque la plata no nos alcanza, no nos va a alcanzar”, señaló Medina en declaraciones a los medios.

Cabe recordar que el conflicto comenzó el martes último, cuando los trabajadores que debían cumplir el turno de guardia ese feriado, al arribar al lugar se encontraron con un cartel en la puerta que anunciaba el cierre de la planta.