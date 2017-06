Adrián Ciocci satisfecho con el fin de semana: “fue una gran fiesta”

El presidente del Procar alagó a la organización, el público y los pilotos que hicieron la mejor fecha en lo que va del año. Confirmó que nuevos volantes quieren incorporarse a la categoría y que la próxima temporada habrá más citas como esta.

El evento cumplió con cada una de las expectativas. Espectáculo en pista dentro de las dos clases y la atracción de cientos de aficionados del mundo fierrero que se acercaron a disfrutar del mejor automovilismo zonal.

“Fue una gran fiesta. Hubo muchísima gente que por suerte se presentó en el autódromo para ver la calidad de pilotos que teníamos en pista”, comenzó contando el presidente del Procar4000, Adrián Ciocci, a Diario Resumen sobre la competencia del fin de semana.

Esta fue una cita más que especial para la categoría ya que desde el 2007, sus pilotos no corrían con invitados. “Elaborar un auto requiere de muchísimo tiempo y trabajo, dedicación y dinero que muchas veces, los pilotos no tienen. Por eso decidimos no hacer este tipo de competencias, para no correr el riesgo de que se rompan los autos con pilotos que no son propietarios”, manifestó y agregó: “es solo por precaución”.

Pero al mismo tiempo señaló: “este es mi primer año dentro de la presidencia y todavía me estoy adaptando, pero sentí que ya era momento de cambiar las cosas y realizar nuestra primera fecha especial. Era el momento preciso para que todos conocieran el nivel que tenemos en el Procar”.

Calidad que no solo ayudó a llenar las tribunas, sino que también fue el principal interés de pilotos de otras categorías que ya quieren sumarse a esta división. “Muchos pilotos de TC Provincial y Bonaerense se acercaron y averiguaron para poder incorporarse a la categoría. Ya quieren empezar a correr”, señaló Ciocci. Además, la categoría reforzó la hidratación para los pilotos en la calle de boxes e implementó nuevamente la histórica corona de laureles en los podios. “Son detalles pequeños pero que si los seguimos implementando van a hacer la diferencia”, dijo Ciocci.

Piloto siempre piloto

Su rol como presidente del Procar obligó a Ciocci a tener que separarse de la categoría “para no tener que mezclar los roles”, sin embargo, el bichito de piloto sigue intacto.

“Me hubiese encantado ser parte de esta fiesta. Unos 11 pilotos se contactaron conmigo para que sea su invitado, pero a cada uno le tenía explicar que ahora mi prioridad es la presidencia”, relató.

El reglamento que posee la CDA, comisión que fiscaliza esta categoría entre otras, permite celebrar carreras especiales solo en la primera mitad de la temporada. “Es diferente a las que fiscaliza la ACTC que todavía siguen programando carreras con invitados. De esta manera, ya estamos trabajando para el año que viene, donde esperamos volver con pilotos invitados para la 3° y 6° fecha de la temporada”, concluyó.