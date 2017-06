Molina pone a un ex funcionario zuccarista en su boleta

El ex funcionario sciolista y perdedor en la interna peronista del 2015 con el ex intendente Humberto Zúccaro -hoy aliado- José Molina, apostará por el ex secretario de Seguridad zuccarista Juan Carlos Losada para que ocupe el tercer lugar en la nómina de precandidatos de su espacio que buscará hacerse un lugar en las internas de Unidad Ciudadana, el nuevo frente de Cristina Fernández de Kirchner.

En el medio del hombre de Derqui y el ex comisario de Pilar, aparece la concejal e inspectora de educación Marcia González, quien buscará renovar su banca, aquella que logró ocupar tras ser tercera en la nómina denarvaísta que llevó al hoy intendente Nicolás Ducoté al Concejo Deliberante junto con el ahora massista Osvaldo Pugliese, y que ocupó oficialmente a partir del 10 de diciembre de 2015 al asumir Ducoté la intendencia y renunciar a su banca en el legislativo pilarense.