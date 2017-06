Rasmussen: “Yo no me pinté de amarillo y tengo muy claro cuál es mi concepción política y mi ideología”

Luego de pasar por el área de Nocturnidad durante la gestión de Ducoté, Christian Rasmussen, más peronista que nunca, se prepara para ser parte de la alternativa justicialista de la mano de Florencio Randazzo.

Los últimos minutos para la presentación de listas se consumen, y ya se puede oler en el ambiente que hoy será otro día importante para la política en nuestro país, o al menos así lo siente Christian Rasmussen, un tipo que con casi 27 años de militancia sobre sus hombros, algo sabe del tema.

Nacido en Adrogué, pero con 12 años recorriendo las calles de nuestro distrito ya se considera un pilarense más. Con una vida bajo los colores del PJ, supo acercarse al amarillo en la gestión ducotista, sin embargo, como el tiempo pone todo en su lugar, su parte más peronista resurgió para que hoy pueda ser parte de la mesa que a nivel local apoyará a Florencio Randazzo en las próximas elecciones.

¿Cuál fue el camino recorrido por Christian Rasmussen para llegar a donde está hoy?

Nací en Adrogué, viví toda mi infancia y adolescencia haya, y empecé a militar en Florencio Varela a los 14 años. Trabajé con un referente político que sentía, quien me llevó con él cuando fue Ministro de Justicia y Seguridad en la época de Duhalde. Ahí estuvimos trabajando con un esquema que había armado (León) Arslanián de foros de seguridad, una alternativa buena donde los vecinos discutían sus problemas directamente con comisarios y parte del Municipio, como se podían resolver las cuestiones de seguridad, sobre todo en lo barrial, y lo llevamos adelante mientras estuvimos.

Siempre estuve militando dentro del peronismo, y cuando vine a Pilar gran parte de ese esquema estaba trabajando con el kirchnerismo, y particularmente con Daniel Scioli. Cuando fue Gobernador formamos parte de ese espacio y fuimos desarrollando todo para poder dar una pelea en 2015 llevándolo a Daniel a la cabeza como candidato a presidente. Después de la derrota es cuando se empieza a reflexionar de que hemos perdido por algo, que la gente nos dio un mensaje y a partir de eso tenemos que construir algo que sea alternativo a lo que había pasado. Son casi 27 años de militancia que llevo encima, y con mis 12 años en el distrito ya me considero pilarense.

¿Por qué elegiste el randazzismo?

Venimos planteando que se debe renovar este espacio, tenemos que hacer una transformación en el peronismo, ya que basados en las elecciones del 2015 donde la gente nos dio la espalda por errores que hemos cometido, hay que buscar una alternativa. Por eso a través de Randazzo queremos lograr esta renovación tan necesaria. Además, no hay que correrse del objetivo que es darle pelea a esta política de gobierno del macrismo que lo único que generó fue desempleo, más pobreza, aislado en las políticas sociales.

Randazzo es la alternativa por su gestión en los ministerios. En el transporte fue con los trenes, en el interior resolviendo la problemática con los DNI, su gestión siempre fue muy buena y es un militante de años, un tipo siempre referenciado en el peronismo que dio buenas señales.

A pesar de las cosas que se han dicho, no lo veo como un capricho sino como una necesidad. La gente tiene que volver a creer en la política, en los políticos y en el desarrollo a futuro, por eso es necesario crear una alternativa. Además esperamos plantear una construcción muy necesaria para el 2019.

¿Qué opinión te merece el accionar de Cristina Kirchner para evitar las internas dentro del PJ?

Como peronista me sentí dolido por el hecho de que se arme un frente para jugar por afuera, con un esquema para ir en contra de un partido que conducen. Ahí es donde menos identificado me siento, porque nosotros habíamos planteado un competencia interna para desde adentro sacar los mejores elementos y dar una pelea que tendrá lugar más adelante. Siempre el pensamiento fue ese, nuestra pelea en estas legislativas se va a dar en octubre.

Hoy más que nada se está intentando formar una alternativa que creo que es necesaria. Cristina consolida cerca de un 30 por ciento del electorado que es seguidor firme de su conducción política, pero también hay un 70 por ciento de los votos que no está convencido de que ella sea la alternativa, por lo que creemos que el peronismo tiene que dar esa discusión y por lo menos utilizar esta herramienta que fue su creación (las PASO), de la cual inclusive expresó estar contenta por el hecho de que sea el ciudadano quien elige al candidato dentro del partido.

¿Cómo ves el panorama electoral en relación al posicionamiento de los demás?

El Frente Renovador viene en una meseta estable, no veo crecimiento dentro de ese espacio y concentra siempre el mismo número dentro de las encuestas. A Cambiemos lo veo cada vez peor, con las políticas que están llevando adelante lo veo diluyéndose, pero en este esquema donde nosotros como peronistas salimos con 33 frentes para dar una pelea como opositores a su Gobierno, los veo cómodos. Le estamos dando la tranquilidad de que pueden llegar a ganar una elección, cuando están gobernando tan mal.

¿Qué podés decir del gobierno de Mauricio Macri?

Cuando trabajamos con las personas como números y no vemos las realidades, se mira la política desde afuera y no somos parte de ella, o cuando trabajamos a prueba y error, nos olvidamos que detrás de cada decisión política hay gente. Y esto se viene dando en varios casos. En su momento fue con los jubilados, hoy hay quita en los subsidios de medicamentos, seguimos con el aumento de las cosas, la quita y el arreglo de las pensiones, más allá de que salgan a decir que fue un error, hubo gente que se quedó sin pensión y a pesar de que ahora la volvieron a cobrar el momento donde fueron al cajero y la plata no estaba fue complicado. Seguimos con ese esquema de prueba y error, y me parece que si van a gobernar lo tienen que hacer con certeza y con la firmeza de que van a tomar las decisiones que le hagan un bien a la gente.

Teniendo en cuenta que la alternativa que buscan crear actualmente se basa en errores del pasado…¿hay algo de este gobierno que se pueda rescatar?

Se podría decir que lo bueno es que tienen la intención de corregir cosas que no estaban bien hechas. Como hablamos de pensiones mal sacadas, también hay que hablar de otras que estuvieron bien corregidas. Es parte de lo que tenemos que pensar como políticos, que es la real construcción, la gente creó esa imagen del político que se vincula con el que se lleva la plata o las coimas, es una figura que le hace mal al armado de las políticas, y nosotros desde un espacio de construcción queremos dar esta imagen a la sociedad, donde se viene con una nueva disposición.

Fuiste parte de la gestión de Nicolás Ducoté en Pilar ocupando la Dirección de Nocturnidad, ¿cómo fue esa experiencia?

Me tocó hacerme cargo de un área comercial que es muy complicada y traía muchas complejidades, e inclusive hasta con casos de muertes en muchos distritos. Nos ha pasado que en Moreno se había dado el tema de una fiesta clandestina con la muerte de un chico, fiestas electrónicas con personas intoxicadas y demás. En Pilar lo pudimos controlar, siempre digo que mi responsabilidad fue hacia los pilarenses, y asumí ese compromiso de regular una actividad que siempre fue compleja. Trae aparejada problemáticas con el alcohol y las drogas, en el momento que estuve yo estuvimos muy organizados, creamos una ordenanza que reguló un poco más la actividad, sobre todo en lo clandestino que era lo más importante. Hoy la noche sigue tranquila. Pusimos lo mejor que podíamos y llevamos tranquilidad a los vecinos en ese ámbito.

¿Hay resistencia dentro del espacio randazzista por tu pasado en el Gobierno?

Siempre hay, porque tiene que ver con la chicana política, son los desafíos que están dentro de la construcción de un espacio. Te apuntan o cuestionan, pero no le doy mucha importancia porque sé bien de donde vengo, soy peronista, me invitaron a compartir un compromiso en el Ejecutivo y lo hice con la gente, pero no con el Intendente ni con el Municipio. Yo no me pinté de amarillo y tengo muy claro cuál es mi concepción política y mi ideología.

Siempre está el ataque, la persecución, se hace desde los medios, pero directamente no lo hace nadie, nunca nadie se me sentó enfrente para decirme algo, aunque sí se escuchan rumores. Es parte de la chicana, la discusión la doy real, el planteo de la construcción de un espacio nuevo lo mantengo firme y mi concepción peronista no la voy a declinar nunca.

¿Cuál es la falencia de la gestión de Cambiemos en Pilar?

Tuvo un año inicial con ausencias, no vi política en casi ningún área, este año comenzó con un poco de obra pública pero le está faltando. Faltan desarrollar cosas, veo muchos secretarios que no son de acá y esos es algo que siempre reclamó la gente, porque son personas que no conocen las problemáticas de Pilar. Un ejemplo que puedo dar tiene que ver con que nosotros colaboramos con muchos comedores desde el ámbito privado, y me llamaron diciendo que fueron a buscar cosas a Desarrollo Social, pero en respuesta les dicen que como no recibieron donaciones no les pueden dar nada, eso es inaceptable.

Le está faltando un esquema mas organizado dentro de su estructura, el Ejecutivo y los secretarios tienen que estar más comprometidos con el territorio que es lo que está faltando.

¿Cómo te imaginás desempeñando un rol legislativo en caso de llegar al Concejo Deliberante?

Bien porque me planteo como un opositor firme pero responsable, acompañando lo que haya que acompañar y enfrentando las políticas que crea que no son correctas. Considero que la necesidad de una posición firme en el legislativo es necesaria para poder dar pelea a estas políticas que se están llevando adelante hoy y no son buenas para el pilarense.

Las cosas buenas hay que respetarlas y si uno tiene que acompañar la gestión también es nuestra responsabilidad, porque lo que está bien no hay que salir a pelearlo porque sí. En lo conceptual hay que ser inteligente y evaluar cuales son las medidas que se toman y si son necesarias para Pilar, y las que estén mal planteadas hay que saber decir hasta donde llegar.

Hay que destacar que si podemos llegar al legislativo, la unidad es la que puede dar batalla para contrarrestar las políticas que se están desarrollando. Sin unidad estamos mostrando al día de hoy que no llegamos a nada, una pelea que va a ser difusa en las legislativas, un HCD que está dividido en varios bloques. Tenemos que buscar una oposición firme y consolidada para dar un poco de pelea.

Rodrigo Etchart

Florencia Taranto