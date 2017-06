Buen arranque para el Misil en Paraná

Rossi se posicionó 7° en lo que respecta a la primera clasificación del finde entrerriano. A pesar de la buena colocación, manifestó que habrá cosas para mejorar de cara a la clasificación de mañana.

Un comienzo alentador fue el que tuvo Matías Rossi hoy por la tarde al momento de salir y girar en la primera clasificación de la séptima fecha del Turismo Carretera, la cual se instaló en el autódromo “Ciudad de Paraná”, en la provincia de Entre Ríos.

El piloto del equipo Nova Racing concluyó en la séptima ubicación con su Ford en la primera tanda clasificatoria, logrando una valiosa mejora en el auto luego del entrenamiento. Se buscará seguir progresando para poder avanzar en la última instancia clasificatoria.

Un buen clima protagonizado por el calor, dio comienzo a la actividad en la capital entrerriana. Como sucede siempre, el primer entrenamiento fue lo que inauguró la fecha. En el mismo, el Misil se ubicó en el 20º lugar. “La posición es real, no teníamos mejor que eso”, afirmó el representante de Del Viso.

Partícipe del primer cuarto, el anteúltimo en salir a clasificar en esta fecha, el delvisense tuvo una muy buena instancia. “Con el neumático nuevo, y el cambio que hicimos, el auto mejoró. Me salió una buena primera vuelta; en la segunda decidí levantar porque no era mejor y preferí cuidar el neumático para mañana”, expresó el campeón 2014, año en el que venció en Paraná, justamente. La “pole” provisoria la marcó el local Mariano Werner (Ford).

La séptima posición final le significó un paso adelante a todo el conjunto. “Estoy muy conforme con el funcionamiento del auto, especialmente por el progreso que tuvo del entrenamiento a la clasificación. Es muy importante estar en el lote de adelante. Intentaremos mejorar”, concluyó el piloto bonaerense quien buscará avanzar en el clasificador en la segunda posibilidad clasificatoria, la cual se disputará mañana desde las 15. Antes, desde las 12, se desarrollará la segunda tanda de entrenamientos.